Σε τροχιά πλήρους διαλεύκανσης βρίσκεται η υπόθεση της επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, η οποία σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου. Σύμφωνα με κοινή έρευνα των μέσων ενημέρωσης Süddeutsche Zeitung, NDR και WDR, οι γερμανικές αρχές ασφαλείας έχουν ήδη ταυτοποιήσει δύο βασικούς υπόπτους: έναν Ρώσο υπήκοο κάτοχο λετονικού διαβατηρίου και έναν άνδρα από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο.

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Παράλληλα, το Βερολίνο τοποθετείται πλέον ανοιχτά για το συμβάν, δείχνοντας ευθέως τη Ρωσία ως υπεύθυνη για το χτύπημα. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), προέβη σε επίσημες δηλώσεις στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας πως η ενέργεια αξιολογείται επισήμως ως στοχευμένη υβριδική επίθεση.

«Συνολικά, οι αστυνομικές έρευνες, τα μοτίβα της επίθεσης και τα ευρήματα των υπηρεσιών πληροφοριών υποδεικνύουν τη ρωσική ευθύνη για την απόπειρα αυτή στο αεροδρόμιο της Λειψίας», δήλωσε ο υπουργός. «Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία φέρει την ευθύνη για την υβριδική επίθεση της 4ης Αυγούστου».

Στο σενάριο ότι η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, κατέληξε η Ευρώπη και «χτίζει το έδαφος» για απάντηση στον Πούτιν, ενισχύοντας τις δυνάμεις της.

«Η απόπειρα επίθεσης στη Λειψία είχε όλα τα χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να συντονιστεί σχετικά με περαιτέρω ενέργειες.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εργασίες για 1.600 επιπλέον καταχωρίσεις κυρώσεων που συνδέονται με το στρατιωτικό σύμπλεγμα της Ρωσίας και «ίσως προστεθούν και περισσότερες», βρίσκονται σε εξέλιξη, κατά τα λεγόμενα της προέδρου.

«Την επόμενη εβδομάδα θα συστήσω μια νέα ομάδα υψηλού επιπέδου για την άμυνα, η οποία θα αποτελείται από ανώτερους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες από διάφορες χώρες της ΕΕ, αλλά και από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία», είπε.

«Δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι για να καλύψουμε τα κενά στην συμβατική ισχύ της Ευρώπης εντός του ΝΑΤΟ που έχουμε εντοπίσει. Στόχος είναι να συνεργαστούν μερικά από τα πιο λαμπρά μυαλά σε θέματα ασφάλειας και άμυνας και να προσφέρουν πραγματικά πρωτοποριακές λύσεις», συμπλήεωσε, όπως σημειώνει και το ρωσικό πρακτορείο Tnasim.

Κλείσιμο προξενείου και αυστηρότερα μέτρα για Ρώσους πολίτες ανακοίνωσε η Γερμανία

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ δήλωσε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας ακολούθησε το «καθιερωμένο πρότυπο ρωσικών υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη» και η υπόθεση ήταν ότι η Γερμανία θα στοχοποιούνταν ξανά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Τρίτη τη Γερμανία ότι έστησε στοιχεία για να κατηγορήσει τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

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Ο Ντόμπριντ δήλωσε ότι η εξέταση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε μαζί με τα ευρήματα των μυστικών υπηρεσιών απέδειξαν τη ρωσική εμπλοκή στην επίθεση.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος στεκόταν δίπλα στον Ντόμπριντ σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, δήλωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόννη και ότι θα τερματιστεί επίσης η σύμβαση για το Ρωσικό Σπίτι στο Βερολίνο - το οποίο πολλοί παρατηρητές έχουν πει ότι χρησιμοποιήθηκε για κατασκοπεία και για τη διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας.

Ανακοίνωσε επίσης αυστηρότερους ελέγχους εισόδου για τους Ρώσους υπηκόους και δεσμεύτηκε να αυξήσει την πίεση στον σκιώδη στόλο της Μόσχας - παλιά δεξαμενόπλοια που χρησιμοποίησε η Ρωσία για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Wadephul δήλωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσίας στη Γερμανία, Σεργκέι Νετσάγιεφ. Εθεάθη να φτάνει στο υπουργείο Εξωτερικών λίγο μετά την ανακοίνωση.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει με τρόπο «καθρέφτη» στα μέτρα της Γερμανίας, ενώ η ρωσική πρεσβεία χαρακτήρισε τα μέτρα ως μια «άνευ προηγουμένου κλιμάκωση στις ρωσο-γερμανικές σχέσεις».

«Το Βερολίνο χρηματοδοτεί την τρομοκρατία», δήλωσε η Ζαχάροβα στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφερόμενη στη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη που παρέχει στην Ουκρανία.

Επίθεση με drone στη Λειψία: Στήριξη στη Γερμανία από τις χώρες της Ευρώπης

«Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Ρωσίας στη Λειψία. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας»., είχε δηλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ για εκφοβισμό έκανε λόγο ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο ανοιχτά συμφώνησε και ο Μακρόν.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Ρωσία «κλιμακώνει την ένταση σε ολόκληρη την περιοχή». Πολωνοί εισαγγελείς ερευνούν εάν ξένες υπηρεσίες πληροφοριών εμπλέκονται σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε: «Οι ρωσικές προσπάθειες να υπονομεύσουν την ενωμένη αποφασιστικότητά μας και την προθυμία μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία είναι μάταιες και καταδικασμένες σε αποτυχία».

Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν δηλώσει ανοιχτά τη στήριξή τους στη Γερμανία, και «βλέπουν» ρωσική ανάμειξη στο περιστατικό.

