Ghost Pitur: Ο μοναδικός «βάνδαλος» που θα ήθελες στη γειτονιά σου – Το μυστήριο σημείωμα

Όταν ο ήλιος δύει στην Ιταλία, ένας επαγγελματίας ελαιοχρωματιστής αφήνει τη σκάλα του και μεταμορφώνεται σε «διορθωτή». Ο Ghost Pitur δεν είναι ένας ακόμα street artist που αναζητά τη δόξα.
Κινείται στις σκιές, εκεί που ο βανδαλισμός «πληγώνει» τους δημόσιους χώρους, και με μεθοδικές κινήσεις σβήνει τη φθορά, επιστρέφοντας στους πολίτες την καθαρή εικόνα της πόλης τους.
Για εκείνον, η διαχωριστική γραμμή είναι ξεκάθαρη. Δεν αγγίζει την αυθεντική τέχνη του δρόμου που έχει ψυχή και μήνυμα. Στο στόχαστρό του μπαίνουν μόνο οι μουτζούρες και η καταστροφική μανία που υποβαθμίζει το αστικό τοπίο.
Το «σημάδι» που αφήνει πίσω του; Ένα ταπεινό σημείωμα που γράφει: «Μια πράξη αγάπης για την πόλη».
Χωρίς πρόσωπο, χωρίς ανάγκη για likes και χωρίς να επιδιώκει την παραμικρή αναγνώριση, ο Ghost Pitur αποδεικνύει πως η πραγματική επανάσταση ξεκινά με ένα πινέλο και μια γενναία δόση ανωνυμίας.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.