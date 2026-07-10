Για ποια ορατότητα μιλάμε; Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες μειώνονται στο σινεμά

Την ίδια ώρα που πολλοί διατείνονται πως η woke ατζέντα έχει εισχωρήσει για τα καλά στο σινεμά, κατακρίνοντας την συμπερίληψη χαρακτήρων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, νέα στοιχεία έρευνας αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των queer χαρακτήρων στον κινηματογράφο, όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά μειώθηκε κατακόρυφα και συγκεκριμένα κατά περισσότερο από το ένα τρίτο το περασμένο έτος.

Η έρευνα της οργάνωσης GLAAD αποκάλυψε μάλιστα ότι παρατηρήθηκε πλήρης απουσία τέτοιας εκπροσώπησης στις οικογενειακές ταινίες.

Τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ περιόρισαν δραστικά τη συνολική εκπροσώπηση ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και εξαφάνισαν εντελώς τους τρανς χαρακτήρες από τη μεγάλη οθόνη για το 2025.

Τα ετήσια ευρήματα, που παρουσιάστηκαν από την οργάνωση GLAAD στο πλαίσιο της ανανεωμένης έκθεσης «Where We Are in Film» (Πού βρισκόμαστε στον κινηματογράφο), αφορούσαν ταινίες που κυκλοφόρησαν στις αίθουσες και σε πλατφόρμες streaming από τους 10 μεγαλύτερους διανομείς του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Walt Disney Co., Netflix και Warner Bros.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, από τις 225 ταινίες που κυκλοφόρησαν πέρυσι, μόνο οι 46 περιλάμβαναν ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, με το σχετικό ποσοστό να υποχωρεί από το 23,6% (βάσει των στοιχείων του 2024) στο 20,4%.

Η πτώση αυτή σηματοδοτεί το τρίτο συνεχόμενο έτος μείωσης της συμπερίληψης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μετά το ιστορικό υψηλό του 28,5% που είχε καταγράψει η οργάνωση στην ανάλυσή της για το 2023.

Πέρα από τη μείωση του αριθμού των ταινιών που περιλαμβάνουν queer χαρακτήρες, ο συνολικός αριθμός των εν λόγω χαρακτήρων σημείωσε κατακόρυφη πτώση, από 181 σε 112.

Αποητευτικά τα ευρήματα της έρευνας

Πλήγμα δέχτηκε και η εκπροσώπηση με βάση τη φυλετική ποικιλομορφία, καθώς το ποσοστό των έγχρωμων χαρακτήρων μειώθηκε στο 30% του συνόλου των queer χαρακτήρων, έναντι 36% το προηγούμενο έτος.

Υποχώρησε επίσης η εκπροσώπηση των ατόμων με αμφιφυλόφιλο προσανατολισμό, τα οποία εμφανίζονταν μόλις στο 22% των ταινιών που περιλάμβαναν ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, αποτελώντας μόλις το 10% του συνολικού αριθμού.

Επιπλέον, η μελέτη κατέγραψε την πλήρη απουσία ανάδειξης θεματικών της queer κοινότητας και στις 19 ταινίες κινουμένων σχεδίων και οικογενειακού περιεχομένου που εξετάστηκαν.

Η GLAAD χαρακτήρισε αυτή την απουσία ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένης της τρέχουσας έρευνας που διεξάγει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) σχετικά με το αν τα συστήματα αξιολόγησης περιεχομένου θα πρέπει να προσθέτουν προειδοποιητικές σημάνσεις για γονείς σε τηλεοπτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν non-binary ή transgender χαρακτήρες.

Όλα αυτά συμβαίνουν παρά τα ευρήματα δημοσκόπησης της MRI-Simmons (Μάιος 2026) σε ενήλικες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία η πλειονότητα των Αμερικανών συμφωνεί ότι όλοι αξίζουν να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται στο περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης (79%) και ότι θα επέτρεπαν στα παιδιά τους να παρακολουθούν τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες κατάλληλες για την ηλικία τους που περιλαμβάνουν LGBTQ χαρακτήρες (62%).