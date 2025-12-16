Για πρώτη φορά απευθείας πτήση Αθήνα - Βαγδάτη μετά από 35 χρόνια: Ο λόγος που είχαν σταματήσει

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (16/12) η πρώτη απευθείας πτήση από την Αθήνα στη Βαγδάτη, ύστερα από 35 χρόνια που ευρωπαϊκός αερομεταφορέας πραγματοποιεί αυτό το δρομολόγιο στην ιρακινή πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πτήση έγινε με αεροσκάφος της Aegean Airlines προς στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Αυτό είναι «ένα κρίσιμης σημασίας βήμα, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάκαμψης για τον ιρακινό αεροπορικό τομέα» και την επιστροφή του «στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Γιατί είχαν διακοπεί για 35 χρόνια οι απευθείας πτήσεις Αθήνα - Βαγδάτη

Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες δεν είχαν πραγματοποιήσει απευθείας πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης για λόγους ασφαλείας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν ο Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος κυβέρνησε το Ιράκ από το 1979 έως το 2003, εισέβαλε στο γειτονικό Κουβέιτ. Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν ανατράπηκε από την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003.

Ωστόσο, έπειτα από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου, φυλετικών συγκρούσεων και τζιχαντιστικών επιθέσεων, το Ιράκ έχει αρχίσει να ανακτά μια κάποια σταθερότητα και οι αρχές εργάζονται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας.

Το δρομολόγιο Βαγδάτη-Αθήνα-Βαγδάτη θα εκτελείται με δύο πτήσεις την εβδομάδα, με δυνατότητα προσθήκης περισσότερων ανάλογα με τη ζήτηση, ανέφερε το υπουργείο.

Νωρίτερα φέτος, η Aegean Airlines ξεκίνησε πτήσεις προς το Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, η οποία παρουσιάζεται ως μια όαση σχετικής σταθερότητας στη χώρα.