Για τον Τραμπ, οι νεκροί άνθρωποι δεν αρκούν: Με νέο νόμο επιτρέπει την εξόντωση ειδών υπό εξαφάνιση

Εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συγκινείται από τα εκατοντάδες νεκρά παιδιά στο Ιράν, στα ζωάκια θα κόλλαγε; Πρόσφατα, η κυβέρνησή του απέσυρε τη νομικά κατοχυρωμένη προστασία για τα είδη υπό εξαφάνιση, ώστε να δώσει χώρο στην επιχειρηματική δραστηριότητα να...«εκφραστεί ελεύθερα».

Η πιο σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζουν τα απανταχού απειλούμενα είδη ζώων, δεν είναι απλά η κάνη ενός κυνηγού ή η ρύπανση, αλλά η καταστροφή και υποχώρηση των φυσικών τους ενδιαιτημάτων, αναφέρει το Vox.

Αντικατάσταση λιβαδιών με αγροκτήματα, κοπή δασών για ξυλεία, κατασκευή προαστίων πάνω σε υδροβιότοπους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο εκατοντάδες είδη έχουν καταχωριστεί στον Νόμο περί Απειλούμενων Ειδών στις ΗΠΑ, ο οποίος παρέχει προστασία σε είδη που κινδυνεύουν ή πρόκειται να εξαφανιστούν.

Ο Τραμπ βγήκε για κυνήγι

Αυτό ακριβώς καθιστά την πρόσφατη κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ επικίνδυνη πλην προβλέψιμη, αφού ο Ρεπουμπλικάνος, που είχε τρέξει προεκλογικά και μετεκλογικά με το σύνθημα «drill baby drill», έχει αρνηθεί δημόσια το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Σε έναν κανονισμό που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η καταστροφή του οικοτόπου των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν είναι πλέον ρητά παράνομη, ακόμη και αν κάτι τέτοιο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στην εξαφάνισή τους.

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Ο κανονισμός ανατρέπει μισό αιώνα κανονιστικού προηγούμενου που επέζησε πολλών Ρεπουμπλικανικών κυβερνήσεων. Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές λένε επίσης ότι αντιβαίνει στην ίδια την πρόθεση του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη, τον οποίο το Κογκρέσο ψήφισε το 1973 με σχεδόν ομόφωνη διακομματική υποστήριξη (και τον οποίο ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Νίξον υπέγραψε).

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει λάβει αρκετές αποφάσεις που αποδυναμώνουν την προστασία των απειλούμενων ειδών, εν μέσω αυτού που πολλοί επιστήμονες ονομάζουν κρίση εξαφάνισης, αυτή η τελευταία μπορεί να έχει τις πιο εκτεταμένες συνέπειες.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνος ο νόμος Τραμπ

Ο Νόμος περί Απειλούμενων Ειδών είναι ένας περίπλοκος νόμος, αλλά σε απλό επίπεδο καθιστά παράνομη την «αιχμαλώτιση» απειλούμενων ειδών χωρίς άδεια από την κυβέρνηση.

Η «αιχμαλώτιση» ορίζεται στον νόμο με 10 διαφορετικούς όρους: παρενόχληση, βλάβη, καταδίωξη, κυνήγι, πυροβολισμός, τραυματισμός, θανάτωση, παγίδευση, σύλληψη ή συλλογή.

Είναι η σημασία μιας από αυτές τις λέξεις -βλάβη- που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Μέχρι τον πρόσφατο κανονισμό, ο ορισμός της κυβέρνησης για τη βλάβη περιελάμβανε την καταστροφή του οικοτόπου ενός ζώου εάν αυτό επηρεάζει ουσιώδεις συμπεριφορές, όπως η αναπαραγωγή.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, ας πούμε, την κατασκευή ενός ξενοδοχείου στην κορυφή μιας παραλίας που χρησιμοποιούν οι απειλούμενες θαλάσσιες χελώνες για να φωλιάζουν.

Ένας τέτοιος ορισμός ήταν σημαντικός επειδή η καταστροφή του οικοτόπου ενός ήδη απειλούμενου είδους θα μπορούσε να το σπρώξει στον «γκρεμό», λένε οι υποστηρικτές της άγριας ζωής.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη διατύπωση του ίδιου του νόμου, ο σκοπός του περιλαμβάνει τη διατήρηση των «οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτώνται τα απειλούμενα και τα απειλούμενα είδη».

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, μόλις απέρριψε αυτόν τον ορισμό της βλάβης και τη σαφή προστασία που παρέχει εδώ και καιρό. Και ενώ δεν προσέφερε έναν νέο ορισμό, η κυβέρνηση δήλωσε ότι συμφωνεί με μια πολύ στενότερη ερμηνεία του όρου.

Το πρόβλημα τώρα είναι ότι αυτά τα σχέδια διατήρησης, τα οποία οι υποστηρικτές της άγριας ζωής λένε ότι είναι κρίσιμα για την αποκατάσταση των ειδών, έχουν τις ρίζες τους στον ξεπερασμένο ορισμό της βλάβης, σύμφωνα με τον Daniel Rohlf, καθηγητή νομικής στη Νομική Σχολή Lewis & Clark.

Ο σκοπός αυτών των λεγόμενων Σχεδίων Διατήρησης Οικοτόπων είναι η μείωση των τυχαίων επιπτώσεων στα απειλούμενα είδη, επιτρέποντας παράλληλα στις εταιρείες να συνεχίσουν να κατασκευάζουν και να λειτουργούν νόμιμα.

Αλλά καταργώντας τον προηγούμενο ορισμό της βλάβης, η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά απλώς δήλωσε ότι όλη αυτή η θανάτωση δεν είναι πλέον παράνομη ούτως ή άλλως. Αυτό μπορεί να υπονομεύσει τα μελλοντικά Σχέδια Διατήρησης Οικοτόπων και εκείνα που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Αυτό «τραβάει το χαλί κάτω από κυριολεκτικά δεκαετίες εργασίας», δήλωσε ο Rohlf για τον πρόσφατο κανόνα.