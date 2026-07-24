Η πιο κεντρική χωματερή στην Κοπεγχάγη έχει roof garden, πάρκο και πίστα του σκι

Θα νοίκιαζα άνετα σπίτι στην Κοπεγχάγη, μόνο για την ειρωνική χαρά του να φέρω τους φίλους μου, και με το «καλημέρα» να τους πω ότι θα βγούμε για ποτό στην χωματερή της πόλης. Και θα κυριολεκτούσα.

Όχι, δεν βιώνετε παραισθήσεις. Η Δανία, μία από τις χώρες - πρωτοπόρους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, λειτουργεί εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια ένα από τα πιο υποδειγματικά έργα ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το Amager Bakke, κοινώς γνωστό ως «Κόπενχιλ», είναι μια υπερσύγχρονη μονάδα συνδυαστικής μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια, ενώ παράλληλα στεγάζει μία ολιστική εγκατάσταση αναψυχής ύψους 85 μέτρων, σε περίοπτη στο κέντρο της πόλης.

Κόπενχιλ: Η χωματερή που τα έχει όλα

Η εγκατάσταση άνοιξε τις πόρτες της το 2017, και αντικατέστησε εν μέρει την κοντινή παλιά μονάδα αποτέφρωσης στο Amager, η οποία βρισκόταν στη διαδικασία μετατροπής από άνθρακα σε βιομάζα.

Οι δύο μονάδες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στις φιλοδοξίες της Κοπεγχάγης να καλύψει τις απαιτήσεις μηδενικών εκπομπών άνθρακα έως το 2025, αλλά ο φορέας εκμετάλλευσης, το Κέντρο Πόρων Amager, κρίθηκε μη επιλέξιμος για εθνική χρηματοδότηση το 2022.

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Τα ψυχαγωγικά στοιχεία της εγκατάστασης (πίστα ξηρού σκι, μονοπάτι πεζοπορίας και τοίχος αναρρίχησης) άνοιξαν τον Δεκέμβριο του 2018, με εκτιμώμενη επισκεψιμότητα 42-57 χιλιάδων επισκεπτών ετησίως.

Η πίστα ξηρού σκι στο Copenhill | Youtube - Architectural Digest



Τη στιγμή που οι επισκέπτες απασχολούνται με τις δραστηριότητές τους, η παλλόμενη «καρδιά» του Copenhill, η μονάδα επεξεργασίας, καύσης και θερμικής εκμετάλλευσης απορριμμάτων, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Το Copenhill ανακηρύχθηκε Παγκόσμιο Κτίριο της Χρονιάς 2021 στο δέκατο τέταρτο ετήσιο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Copenhill | Youtube - Architectural Digest



Για καφεδάκι στη χωματερή

Το κτίριο άνοιξε στις 30 Μαρτίου 2017. Υπολογίζεται ότι κόστισε 670 εκατομμύρια δολάρια, και καίει περίπου 400.000 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων ετησίως.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Copenhill | Youtube - Architectural Digest



Στεγάζει επίσης μια αθλητική εγκατάσταση σχεδιασμένη από τον όμιλο Bjarke Ingels με κεκλιμένη οροφή ύψους 85 μέτρων που λειτουργεί και ως τεχνητή πίστα σκι όλο το χρόνο, πίστα πεζοπορίας και τοίχος αναρρίχησης.

Δίπλα στην καμινάδα του, στα 78 μέτρα, λειτουργεί σε προνομιακό σημείο θέας και καφεστιατόριο με εσωτερικό χώρο αλλά και κήπο, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ροφήματα και φαγητό.

Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Copenhill | Youtube - Architectural Digest



Τεχνικά, η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να εναλλάσσει μεταξύ τρόπων λειτουργίας, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια 0-63 MW και τηλεθέρμανση 157-247 MW, ανάλογα με την τοπική ζήτηση θερμότητας και την τιμή του ρεύματος.

Παράγει περισσότερο καθαρό νερό από ό,τι χρησιμοποιεί. Λόγω της διήθησης και άλλων τεχνολογιών, οι εκπομπές θείου αναμένεται να μειωθούν κατά 99,5% και τα NOx (οξείδια του αζώτου) κατά περίπου 95%, καθώς και οι διοξίνες και το HCl (υδροχλώριο), και φέρεται να είναι η καθαρότερη μονάδα αποτέφρωσης στον κόσμο.