Γισραέλ Άινχορν: Και επισήμως «καταζητούμενος και φυγάς» με φόντο το Qatargate ο πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου

Ένα νέο σκάνδαλο για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον σύμβουλό της τότε προεκλογικής εκστρατείας του, Γισραέλ Άινχορν (Yisrael «Srulik» Einhorn) έχει έρθει στο φως προκαλώντας ανησυχία στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Ο Άινχορν φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο «Qatargate», ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξείξεις η ισραηλινή αστυνομία τον χαρακτήρισε «φυγά εγκληματία» και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του.

Ο δράστης ο οποίος είναι ύποπτος για διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών, φέρεται να έχει αποφύγει την επιστροφή του στο Ισραήλ και φήμες λένε ότι έχει καταφύγει στη Σερβία, όπου υπηρετεί ως σύμβουλος του Προέδρου Aleksandar Vučić.

Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Τριγμοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου - Συννελήφθη και ανακρίθηκε στενός σύμβουλός του

Εάν κατηγορίες βγουν αληθείς ο Γισραέλ Άινχορν θα απαγορευτεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε συνδέεται με την υπόθεση ή εργάζεται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Συγκεκριμένα, το κατηγορητήριο για τον Γισραέλ Άινχορν είναι το εξής: Τον Φεβρουάριο του 2025 φούντωσαν οι ισχυρισμοί ότι ο Άινχορν, «Urich» όπως αναγράφεται στα ξένα μέσα λόγω του μεσαίου ονόματός του, φέρεται να έβαλε στην τσέπη του χρήματα από πηγές του Κατάρ προκειμένου να οργανωθεί εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που παρουσίαζε με θετική εικόνα το Κατάρ.

Γιασραέλ Άινχορν: Γνώριμος των αρχών για υποθέσεις διαρροής εγγράφων

Ο Γισραέλ Άινχορν είναι γνώριμος των αρχών. Είναι επίσης εμπλεκόμενος σε ένα ξεχωριστό σκάνδαλο διαρροής εγγράφων.

Ερευνητές από τη Lahav 433 ταξίδεψαν στη Σερβία τον περασμένο Ιούλιο για να τον ανακρίνουν, όπου ισχυρίστηκε ότι «παραπλανήθηκε» να πιστέψει ότι οι διαρροές ήταν εγκεκριμένες. Παρά την ανάκριση στο εξωτερικό, η άρνησή του να επιστρέψει έχει πλέον οδηγήσει στην απονομή του χαρακτηρισμού του φυγά, υπογραμμίζοντας τις διεθνείς ανατροπές της υπόθεσης.

Το «τριο» κοντά στον Νετανιάχου που κατηγορείται

Ο Γισραέλ Άινχορν κατηγορείται μαζί με τον Γιονάταν Ούριχ και τον πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Νετανιάχου, Έλι Φέλντσταϊν, καθώς φέρεται να έλαβαν χρηματικά ποσά προκειμένου να οργανώσουν και να υλοποιήσουν εκστρατεία δημοσίων σχέσεων με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του Κατάρ στο διεθνές περιβάλλον.

Νωρίτερα σήμερα, η αστυνομία του Ισραήλ προχώρησε στη σύλληψη ενός από τους στενότερους συνεργάτες του και τον ανέκρινε ως ύποπτο για παρεμπόδιση έρευνας σχετικά με τη διαρροή διαβαθμισμένου εγγράφου προς δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Bloomberg. Ένα γεγονός που «βαραίνει» και άλλο την κυβέρνηση Νετανιάχου.