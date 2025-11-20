Γιατί αυτό το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ πωλήθηκε για αστρονομικό ποσό;

Ύστερα από δεκαετίες που βρισκόταν κρυμμένο, ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του Γκούσταβ Κλιμτ επέστρεψε στο προσκήνιο.

Πρόκειται για το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ, που πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έναντι 236,4 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για έργο μοντέρνας τέχνης.

