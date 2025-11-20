Μενού

Γιατί αυτό το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ πωλήθηκε για αστρονομικό ποσό;

Έγινε το πιο ακριβό έργο μοντέρνας τέχνης, για την ακρίβεια.

Reader symbol
Newsroom
πινακας-πορτρετο-Ελίζαμπεθ-Λέντερερ
Το «Πορτρέτο της Elisabeth Lederer» | shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ύστερα από δεκαετίες που βρισκόταν κρυμμένο, ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του Γκούσταβ Κλιμτ επέστρεψε στο προσκήνιο.

Πρόκειται για το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ, που πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έναντι 236,4 εκατ. δολαρίων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για έργο μοντέρνας τέχνης.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ