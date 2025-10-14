Γιατί δεν πήγε στη Σύνοδο ο Νετανιάχου; Η αποκάλυψη των Times of Israel για τα πρόσωπα που ήθελε να αποφύγει

O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν παρέστη τελικά στη Σύνοδο Ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο και αυτό έγινε για δύο λόγους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται πηγή που γνωρίζει, ο ένας ήταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο άλλος, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

«Η διαμαρτυρία της Τουρκίας είχε σίγουρα επίδραση στην απόφαση του Νετανιάχου να μην παρευρεθεί στη σύνοδο», δήλωσε η πηγή και συμπλήρωσε: «Επιπλέον, το γεγονός ότι είχε προσκληθεί και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, και η πιθανότητα να βρεθεί κοντά του, είναι κάτι που ο Νετανιάχου ήθελε να αποφύγει».

Υπενθυμίζεται πως ο Ερντογάν, έκανε κύκλους επί 20 λεπτά με το προεδρικό αεροσκάφος, μέχρι να λάβει ενημέρωση ότι ο Νετανιάχου δεν ήταν στη Σύνοδο.

