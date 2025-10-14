Γιατί δεν πήγε στη Σύνοδο ο Νετανιάχου; Η αποκάλυψη των Times of Israel για τα πρόσωπα που ήθελε να αποφύγει

O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν παρέστη τελικά στη Σύνοδο Ειρήνης για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ στην Αίγυπτο και αυτό έγινε για δύο λόγους.
Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλούνται πηγή που γνωρίζει, ο ένας ήταν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο άλλος, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.
Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: «Ξεκινά τώρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα» - Τι περιλαμβάνει
«Η διαμαρτυρία της Τουρκίας είχε σίγουρα επίδραση στην απόφαση του Νετανιάχου να μην παρευρεθεί στη σύνοδο», δήλωσε η πηγή και συμπλήρωσε: «Επιπλέον, το γεγονός ότι είχε προσκληθεί και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, και η πιθανότητα να βρεθεί κοντά του, είναι κάτι που ο Νετανιάχου ήθελε να αποφύγει».
Υπενθυμίζεται πως ο Ερντογάν, έκανε κύκλους επί 20 λεπτά με το προεδρικό αεροσκάφος, μέχρι να λάβει ενημέρωση ότι ο Νετανιάχου δεν ήταν στη Σύνοδο.
- Η επίσημη επιστροφή Σαμαρά, η καυτή ατάκα Βενιζέλου για Τσίπρα και η βουλεύτρια που λιποθύμησε στα έδρανα
- Η ακριβότερη περιοχή στην Αθήνα για μια θέση πάρκινγκ - Το εξωφρενικό ποσό για να τη νοικιάσεις
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
- Οι αδερφές Χαντίντ ξαναέγραψαν το σενάριο της Victoria’s Secret – Η πασαρέλα πήρε φωτιά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.