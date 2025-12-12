Γιατί φορούσε επίδεσμο για μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ: «Από τις χειραψίες», απαντά ο Λευκός Οίκος

Η υγεία του Ντόναλντ Τραμπ έχει έρθει πολλές φορές στο προσκήνιο φέτος. Από τις μελανιές στα χέρια του Προέδρου, μέχρι το γεγονός ότι σχεδόν τον πήρε ο ύπνος στο Υπουργικό Συμβούλιο και με πιο πρόσφατο τον επίδεσμο στο χέρι του, πολλοί αναρωτιούνται για την κατάσταση του 79χρονου.

Ωστόσο, έγινε γνωστό ότι απέσυρε τον επίδεσμο μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα που τον φορούσε.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ βγήκε έξω χωρίς τους συνηθισμένους επιδέσμους που κάλυπταν το δεξί του χέρι εχθές, καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα στο Οβάλ Γραφείο και συναναστρεφόταν με νομοθέτες κατά τη διάρκεια του Χορού του Κογκρέσου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το thedailybest.com επέλεξε να εφαρμόσει το αταίριαστο κονσίλερ που ήταν σταθερό στο μελανιασμένο χέρι του εδώ και μήνες.

Τραμπ: Τι απαντά ο Λευκός Οίκος για τους επιδέσμους

Ο Τραμπ φορούσε επιδέσμους μέχρι και την Τετάρτη, όταν φιλοξένησε ηγέτες της τεχνολογίας σε μια στρογγυλή τράπεζα στον Λευκό Οίκο.

«Όσο για τους επιδέσμους στο χέρι, σας έχουμε δώσει και μια εξήγηση γι' αυτό στο παρελθόν», είπε. «Ο πρόεδρος κυριολεκτικά σφίγγει συνεχώς τα χέρια. Το Οβάλ Γραφείο είναι σαν τον Κεντρικό Σταθμό. Συναντιέται με περισσότερους ανθρώπους από όσους γνωρίζετε σε καθημερινή βάση».

Ο Τραμπ λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη, την οποία μια προηγούμενη κλινική εξέταση απέδωσε ως αιτία του μώλωπα στο χέρι του», είπε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ[ δεν μένει ανεπηρέαστος από τα δημοσιεύματα για την υγεία του.

Πρόσφατα έκανε μήνυσεις σε δημοσιογράφους και φορείς που ανέφεραν στα άρθα τους τα σημάδια κόπωσης του Αμερικανού Προέδρου, με πιο

