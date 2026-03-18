Γιατί η δολοφονία Λαριτζανί λειτουργεί κατά των ΗΠΑ: Όταν η σύγκρουση γίνει «πόλεμος τιμής» για το Ιράν

Ως ο επικεφαλής της Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν και ο de facto ηγέτης του, ο Αλί Λαριτζανί αναδείχθηκε βασικός «αρχιτέκτονας» της στρατιωτικής και διπλωματικής στρατηγικής της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι η δολοφονία του όχι μόνο δεν θα υποσκάψει το θεοκρατικό καθεστώς, αλλά θα μπορούσε να σαμποτάρει τυχόν μελλοντικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λαριτζανί είχε γίνει ένα προβεβλημένο σύμβολο του καθεστώτος και της συνέχειάς του. Μάλιστα, συμμετείχε σε δημόσια συγκέντρωση στην Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα. Το μήνυμα; «Οι ηγέτες των ΗΠΑ κρύβονται πίσω από έναν ωκεανό, οι δικοί μας μένουν με τον λαό».

Ο Λαριτζανί και η πληγωμένη τιμή του Ιράν

Καθ' όλη τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του πολέμου , ο Λαριτζανί ήταν επίσης πολυγραφέστατος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιώντας τους μουσουλμάνους σε όλο τον Περσικό Κόλπο:

«Ξέρετε ότι η Αμερική δεν σας έχει καμία πίστη και ότι το Ισραήλ είναι εχθρός σας. Σταματήστε για μια στιγμή και σκεφτείτε τον εαυτό σας και το μέλλον της περιοχής».

Ο θάνατος του Λαριτζανί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή θα στερήσει από την ιρανική ηγεσία μια από τις πιο οξυδερκείς και ισχυρές φωνές της, αλλά από την άλλη, μπορεί να επιτύχει ακόμα περισσότερη ενότητα, τόσο στα κλιμάκια της ηγεσίας όσο και του ιρανικού λαού.

Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αντιτίθεται στην καταπιεστική διακυβέρνηση των Αγιατολάχ, ωστόσο, η μερίδα αυτών των ανθρώπων που θα υποστήριζαν πάση θυσία μία κυβέρνηση «μαριονέττα» των ΗΠΑ είναι πολύ λιγότεροι.

Οι ισραηλινές επιδρομές, τόσο τον Ιούνιο όσο και στον τελευταίο γύρο της σύγκρουσης, έχουν σκοτώσει πολλούς έμπειρους Ιρανούς διοικητές και αξιωματούχους ασφαλείας, αλλά η απώλεια του Λαριτζανί είναι διαφορετικής κλίμακας.

Η δύσκολη διαχείριση της απώλειας του Λαριτζανί

Ο θάνατός του θα έχει περιορισμένο άμεσο αντίκτυπο στη διεξαγωγή του πολέμου, αλλά η πολιτική του διαχείριση θα γίνει πιο περίπλοκη, σύμφωνα με το CNN, λόγω της γνώσης που έχει για τα πολιτικά πράγματα του Ιράν και των διεθνών επαφών του.

Κάποιος όπως ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, πολιτικά μετριοπαθής που έχει σε μεγάλο βαθμό παραγκωνιστεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δεν θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει έναν συνασπισμό εντός της ελίτ για να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Θα απαιτηθεί για αυτό μια προσωπικότητα του κύρους του Λαριτζανί για να φέρει στη θέση τους διαφορετικές παρατάξεις ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Για σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο Λαριτζανί κατείχε βασικές θέσεις στο ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), στο κατεστημένο ασφαλείας, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και στο κοινοβούλιο.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας επαίνεσε τη μακρά πολιτική σταδιοδρομία του Λαριτζανί, περιγράφοντάς τον ως μια προσωπικότητα που «μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής του» εργάστηκε για την πρόοδο του Ιράν και απηύθυνε έκκληση για ενότητα απέναντι στις εξωτερικές απειλές.