Εσμαήλ Χατίμπ, το «κυνηγόσκυλο» του Χαμενεΐ: Πώς ο θάνατός του θα ήταν κομβικός για ΗΠΑ και Ισραήλ

Ακόμα ένα φερόμενο πλήγμα, αυτή τη φορά στα «μάτια και τα αυτιά» του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν κατάφεραν οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, καθώς ισχυρίζονται πως εξουδετέρωσαν τον Εσμαήλ Χατίμπ, έναν σημαντικό υψηλόβαθμο του κύκλου του Αλί Χαμενεΐ.

Η τελευταία δολοφονία, εάν επιβεβαιωθεί, συνιστά βαριά απώλεια για την de facto ηγεσία του Ιράν για δύο λόγους. Από τη μία, το καθεστώς χάνει τον πολύτιμο και έμπειρο υπουργό Πληροφοριών του, και από την άλλη, η μόχλευση του φονταμενταλιστικού καθεστώτος στην επίσημη κυβέρνηση αποδυναμώθηκε.

Θα είναι η τελευταία σε μία σειρά κομβικών «καρατομήσεων» στο Ιράν μετά τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τον διοικητή του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, και τον διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Σολεϊμανί.

Εσμαήλ Χατίμπ: Ποιο είναι το «κυνηγόσκυλο» του Χαμενεΐ

Ο Χατίμπ διορίστηκε υπουργός Πληροφοριών τον Αύγουστο του 2021, υπό τον εξαιρετικά σκληροπυρηνικό πρώην πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος εξελέγη την ίδια εποχή.

Διαβάστε ακόμα: Ιράν: Κηδεύονται Λαριτζανί, Σολεϊμανί και οι «μάρτυρες» ναύτες - Στο δρόμο η ανώτατη ηγεσία και χιλιάδες κόσμου

Μετά τον φημολογούμενα σκοπούμενο θάνατο του Ραϊσί σε συντριβή ελικοπτέρου, ο Μασούντ Πεζεσκιάν έγινε ο επόμενος πρόεδρος του Ιράν και συνέχισε να υπηρετεί τον Χατίμπ στον ρόλο του, μια σπάνια κίνηση, καθώς οι συνήθεις νέοι πρόεδροι συχνά αλλάζουν κορυφαίους υπουργούς με εκείνους δικής τους επιλογής.

Ο Χατίμπ ήταν κοντά στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και δρούσε ως «κυνηγόσκυλο» που μπορούσε να ελέγξει τον Πεζεσκιάν, ο οποίος ήταν πιο μετριοπαθής.

Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) είχε αρχίσει να παρεμβαίνει όλο και περισσότερο στις εξουσίες και την επιρροή του υπουργείου Πληροφοριών, οδηγώντας σε εντάσεις και αντιπαλότητα μεταξύ των δύο θεσμών.



Ο Ραϊσί είχε στενότερους δεσμούς με το IRGC από ό,τι ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ρουχανί, και εν τω μεταξύ ο Χατίμπ συνεργάστηκε στενά με το τμήμα πληροφοριών του IRGC.

Αργότερα, ο Ραϊσί μετέθεσε τον Χατίμπ από το IRGC για να διευθύνει το υπουργείο Πληροφοριών, κάτι που εδραίωσε επίσης τη διάχυση της εξουσίας των Φρουρών στο δίκτυο δεδομένων της κυβέρνησης.

Τώρα, εάν η θέση του μείνει κενή, η κυβέρνηση του Ιράν ίσως βρει την ευκαιρία να αναθέσει το υπουργείο Πληροφοριών σε κάποιον που πρόσκειται στα κλιμάκιά της, απομακρυνόμενη από την επιρροή των μουλάδων. Κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε έμμεσα τον ρητό στόχο των ΗΠΑ και του Ισραήλ για ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.