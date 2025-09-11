Γιατί η NASA απαγορεύει στους Kινέζους υπηκόους να εργάζονται στα διαστημικά της προγράμματα

Η NASA απαγορεύει στους Κινέζους υπηκόους να εργάζονται στα διαστημικά της προγράμματα. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω της κλιμακούμενης αντι-κινεζικής ρητορικής υπό την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ

Η NASA άρχισε να απαγορεύει στους Κινέζους υπηκόους με έγκυρες βίζες να συμμετέχουν στα προγράμματά της, υπογραμμίζοντας τον εντεινόμενο διαστημικό αγώνα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Η αλλαγή πολιτικής αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg News και επιβεβαιώθηκε από την αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία.

«Η NASA έχει λάβει εσωτερικά μέτρα σχετικά με τους Κινέζους υπηκόους, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της φυσικής και της κυβερνοασφάλειας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις, τα υλικά και το δίκτυό μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εργασίας μας», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου της NASA, Μπέθανι Στίβενς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι Κινέζοι υπήκοοι είχαν προηγουμένως τη δυνατότητα να εργάζονται ως εργολάβοι ή φοιτητές που συνέβαλαν στην έρευνα, αλλά όχι ως προσωπικό.

Ωστόσο, στις 5 Σεπτεμβρίου, αρκετά άτομα δήλωσαν στο μέσο ενημέρωσης ότι ξαφνικά αποκλείστηκαν από τα συστήματα πληροφορικής και δεν τους επιτράπηκε να παρευρεθούν σε δια ζώσης συναντήσεις. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

ΗΠΑ - Κίνα: Ο «διαστημικός αγώνας» και η αντι-κινεζική ρητορική του Τραμπ

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω της κλιμακούμενης αντι-κινεζικής ρητορικής υπό την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για την αποστολή πληρωμάτων στη Σελήνη.

Το αμερικανικό πρόγραμμα Artemis, συνέχεια των αποστολών Apollo από το 1969 έως το 1972, έχει ως στόχο την προσγείωση το 2027, αλλά έχει υποστεί υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις.

Αντίθετα, η Κίνα στοχεύει να προσγειώσει τους «ταϊκοναύτες» της έως το 2030 στο πλαίσιο του προγράμματός της και πρόσφατα έχει επιτύχει καλύτερα στην τήρηση των προθεσμιών.

«Βρισκόμαστε σε έναν δεύτερο διαστημικό αγώνα αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της NASA, Sean Duffy, την Τετάρτη σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις ανακαλύψεις που έγιναν με ένα αμερικανικό όχημα εξερεύνησης στον Άρη.

«Οι Κινέζοι θέλουν να επιστρέψουν στο φεγγάρι πριν από εμάς. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Η Αμερική ηγήθηκε στο διάστημα στο παρελθόν και θα συνεχίσει να ηγείται στο διάστημα και στο μέλλον».

Η Κίνα επιδιώκει επίσης να γίνει η πρώτη χώρα που θα φέρει δείγμα από την επιφάνεια του Άρη, με μια ρομποτική αποστολή που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028 και να φέρει πετρώματα πίσω ήδη από το 2031.

Η κυβέρνηση Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει δηλώσει μέσω της πρότασης προϋπολογισμού της ότι θέλει να ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή επιστροφής δειγμάτων από τον Άρη (MSR), ένα κοινό έργο με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία.

Έχει υπονοήσει ότι η αποστολή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από μια επανδρωμένη αποστολή, αν και δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Πηγή: Guardian