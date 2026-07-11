Γιατί μία Βρετανίδα ινφλουένσερ κινδυνεύει με εκτέλεση στο Ντουμπάι

Mοιάζει με σενάριο μαύρης κωμωδίας, όμως είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η Μπρουκ Τζορτζ, ένα κορίτσι που αυτοπροσδιορίζεται ως ινφλουένσερ από την Βρετανία, κατηγορέιται, σύμφωνα με την οργάνωση Detained in Dubai, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αφού ταξίδεψε στο δημοφιλές τουριστικό προορισμό για να συναντήσει έναν άνδρα που είχε γνωρίσει μέσω Facebook.

Συγκεκριμένα, η Μπρουκ συνάντησε μια φορά τον Βρετανό Γουίλιαμ Τρίμπι και περιέγραψε στα social media αυτή τη συνάντηση ως «η καλύτερη περιόδος της ζωής της». Υπήρξε όμως και δεύτερη συνάντηση, κατά την οποία ο Γουίλιαμ φέρεται να άσκησε κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της.

Έγκλημα με αόρατο δράστη

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ύστερα από μια βραδινή έξοδο στο μπαρ Caffreys Bar στην περιοχή Jumeirah, ο 26χρονος της επιτέθηκε. Η Τζορτζ υποστηρίζει ότι άρπαξε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Στη συνέχεια, η Τζορτζ συνελήφθη και σήμερα, εφόσον κριθεί ένοχη για ανθρωποκτονία, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή στο Ντουμπάι.

Μιλώντας για την υπόθεση της κόρης της, η μητέρα της, Τερέζα Τζορτζ, δήλωσε στην οργάνωση Detained in Dubai ότι η κόρη της ήταν απόλυτα τρομοκρατημένη και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στο σπίτι.

«Ποτέ δεν έχω δει την κόρη μου τόσο φοβισμένη. Έκλαιγε ασταμάτητα».

«Ως μητέρα της Μπρουκ, ανησυχώ βαθιά για την κατάστασή της. Η κόρη μου, όταν μιλήσαμε εκείνο το βράδυ, ήταν κυριολεκτικά πανικόβλητη. Πιστεύω ακράδαντα ότι προσπαθούσε απεγνωσμένα να επιστρέψει στη Βρετανία και να απομακρυνθεί από ό,τι είχε συμβεί.»

Σε νέα συνέντευξή της στη The Sun, η 55χρονη απηύθυνε νέα έκκληση προς τις αστυνομικές αρχές να εντοπίσουν έναν ακόμη άνδρα, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την υπόθεση.

Η Τες δήλωσε: «Τη δεύτερη φορά που ταξίδεψε εκεί, εκείνες τις τρεις ημέρες, περνούσε σχεδόν όλη τη μέρα μόνη της στο διαμέρισμα. Όμως πήρχαν κι άλλοι άνθρωποι που έμεναν μαζί του και έμπαιναν και έβγαιναν συνεχώς»

Ο Τρίμπι της έλεγε διαρκώς: «Πρέπει να κανονίσω κάποια δουλειά, πρέπει να συναντήσω κάποιον».

Άγνωστος Χ

Η Τες ξεκαθάρισε ότι ούτε η ίδια ούτε η κόρη της γνώριζαν τι ακριβώς έκανε επαγγελματικά ο Τρίμπι στο Ντουμπάι και δήλωσε ότι δεν είχαν καμία γνώση για τη φύση της επιχείρησής του.

Ένα ακόμη στοιχείο που θεωρείται ενδιαφέρον είναι ότι, κατά τη δεύτερη επίσκεψη της Μπρουκ, ένας άγνωστος άνδρας φέρεται να οδηγούσε εκείνη και τον Τρίμπι στις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη, ενώ στην πρώτη τους συνάντηση μετακινούνταν μόνοι τους.

Η Τες πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας μπορεί να είναι κομβικός μάρτυρας για την έρευνα και άφησε να εννοηθεί ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία.

Ο εφιάλτης συνεχίζεται

Τόσο η Τες όσο και η οργάνωση Detained in Dubai δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν για την αποφυλάκιση της Μπρουκ από τις φυλακές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου στο παρελθόν αρκετοί Βρετανοί πολίτες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την αυστηρή νομοθεσία της χώρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Ράντα Στέρλινγκ, δήλωσε:

«Η υπόθεση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, τη δίκαιη νομική διαδικασία και τη μεταχείριση των Βρετανών πολιτών που κρατούνται στο εξωτερικό. Η Μπρουκ επιμένει ότι ενήργησε μόνο αφού δέχθηκε βίαιη επίθεση και φοβήθηκε πραγματικά για τη ζωή της. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως κατηγορούμενη, αλλά και ως πιθανό θύμα βίας, του οποίου οι καταγγελίες και τα τεκμηριωμένα τραύματα αξίζουν πλήρη διερεύνηση».

Το Εξπρές του Μεσονυχτίου αλλά με ινφλουένσερς και 100 φορές πιο εφιαλτικό; ΝΑΙ.