Στο Ντουμπάι η πρώτη ιδιωτική παραλία μόνο για γυναίκες: Πώς θα λειτουργεί

Το Ντουμπάι εγκαινίασε την πρώτη στον κόσμο ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο. Η παραλία στελεχώνεται αποκλειστικά από γυναίκες και προσφέρει τη δυνατότητα για νυχτερινό κολύμπι σε απόλυτα ασφαλές και διακριτικό περιβάλλον.

Η νέα παραλία βρίσκεται στο Al Mamzar Beach, στη βορειοανατολική πλευρά του εμιράτου, και άνοιξε πρόσφατα για κατοίκους και επισκέπτες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Independent, διαθέτει ειδικές περιφράξεις για την προστασία της ιδιωτικότητας, αυστηρή απαγόρευση φωτογραφιών και προηγμένα «έξυπνα» συστήματα παρακολούθησης και ασφάλειας.

Αν και στα HAE υπάρχουν ήδη παραλίες με αποκλειστικές ζώνες για γυναίκες ή ειδικές «ημέρες κυριών», αυτή είναι η πρώτη που προσφέρει πρόσβαση σε γυναίκες όλο το εικοσιτετράωρο.

Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 125.000 τετραγωνικά μέτρα και απασχολεί μόνο γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων ναυαγοσωστριών και προσωπικού ασφαλείας. Περιλαμβάνει επίσης παιδική χαρά, ενώ επιτρέπεται η είσοδος σε αγόρια έως έξι ετών όταν συνοδεύονται από γονέα.

Πύργοι ναυαγοσωστών και ένα σύγχρονο σύστημα φωτισμού έχουν σχεδιαστεί ώστε οι γυναίκες να μπορούν να απολαμβάνουν το μπάνιο τους με ασφάλεια οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Ο Δήμος του Ντουμπάι εκτιμά ότι, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης ανάπτυξης της περιοχής Al Mamzar Corniche, ο αριθμός των επισκεπτών θα φτάσει τα επτά εκατομμύρια ετησίως.

Ο Badr Anwahi, διευθύνων σύμβουλος της Υπηρεσίας Δημόσιων Εγκαταστάσεων του Δήμου του Ντουμπάι, δήλωσε ότι η παραλία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά έργα της πόλης, με στόχο την αναβάθμιση των παράκτιων υποδομών και τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ολοήμερης εμπειρίας αναψυχής. Όπως ανέφερε, το έργο ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Ντουμπάι ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για παραθαλάσσιο τουρισμό και ποιοτικές εμπειρίες ζωής.