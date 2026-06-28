Γιατί ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεν αναφέρει ποτέ τη μητέρα του; Το μεγαλύτερο οικογενειακό μυστικό της δυναστείας

Πολλά είναι τα μυστήρια που περιβάλλουν τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την οικογένειά του. Πρώτα η κόρη του, την οποία εμφάνισε δημόσια πρώτη φορά το 2022 και λένε ότι θα είναι η διάδοχός του, και τώρα η περίπλοκη ιστορία για την μητέρα του, την οποία δεν έχει αναφέρει ποτέ, στα 15 χρόνια διακυβέρνησής του.

Η νομιμότητα της δικτατορίας του Κιμ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη γενεαλογία του «Όρους Παεκτού» (Mount Paektu), μια καταγωγή που συνδέεται με τον μυθικό ιδρυτή του κορεατικού λαού. Σε μια χώρα που υπερηφανεύεται για αυτή την κληρονομική καθαρότητα, η ταυτότητα της μητέρας του Κιμ δεν είναι απλώς ένα μυστικό, αλλά μια απειλή για το ίδιο το καθεστώς.

Why Kim Jong Un never talks about his mother - or her controversial bloodline https://t.co/qoFVl66ICR — BBC News (World) (@BBCWorld) June 27, 2026

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, η ιστορία της Κορέας αρχίζει στο όρος Παεκτού, το οποίο βρίσκεται στα σύνορα Κίνας και Βόρειας Κορέας και θεωρείται η γενέτειρα του Ντάνγκουν, του μυθικού ιδρυτή του πρώτου κορεατικού βασιλείου.

Χιλιάδες χρόνια αργότερα, ο Κιμ Ιλ Σουνγκ, ιδρυτής της Βόρειας Κορέας, φέρεται να χρησιμοποιούσε το βουνό ως κρησφύγετο κατά τη διάρκεια του αγώνα του εναντίον της ιαπωνικής κατοχής. Ο γιος του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, παρουσιάστηκε από την κρατική προπαγάνδα ως γεννημένος στις ίδιες ιερές πλαγιές, παρότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι γεννήθηκε στη Ρωσία. Έκτοτε, το όρος Παεκτού χρησιμοποιείται για να νομιμοποιεί τη δυναστεία των Κιμ.

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε διάδοχος ενώ ήταν ακόμη στα είκοσί του, χωρίς να έχει καμία ιδιαίτερη επίδοση, αποκλειστικά και μόνο χάρη στη γραμμή αίματος του Παεκτού», έγραψε στο βιβλίο του Kim Jong Un's Secret Vault ο αυτομολήσας Βορειοκορεάτης διπλωμάτης Ριου Χιουν-γου.

Ωστόσο, η πραγματικότητα σχετικά με τη μητρική καταγωγή του Κιμ είναι πολύ διαφορετική.

Όλη η αλήθεια για την καταγωγή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Όπως αποκαλύπτει το BBC, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το όρος Παεκτού βρίσκεται η Οσάκα, η ιστορική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και η πόλη όπου, σύμφωνα με τις περισσότερες βιογραφίες, γεννήθηκε η μητέρα του, Κο Γιονγκ Χούι.

Όπως έχουν συνθέσει οι βιογράφοι, η Κο γεννήθηκε στην Οσάκα το 1952 από γονείς που κατάγονταν από το νησί Τζέτζου, στα νότια της σημερινής Νότιας Κορέας.

Η οικογένειά της ανήκε στους λεγόμενους Zainichi Koreans, Κορεάτες που είχαν μεταναστεύσει στην Ιαπωνία κατά την περίοδο της ιαπωνικής αποικιοκρατίας (1910–1945).

Όταν ήταν περίπου δέκα ετών, η οικογένεια μετακόμισε στη Βόρεια Κορέα.

Ήταν μία από τις περίπου 93.000 κορεατικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Κορέα μεταξύ 1959 και 1984, προσελκυόμενες από ένα πρόγραμμα επαναπατρισμού που υποσχόταν δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και εργασία.

Αρχικά, οι νεοφερμένοι προκαλούσαν φθόνο, καθώς έφερναν μαζί τους χρήματα, ρούχα και οικιακές συσκευές από την καπιταλιστική Ιαπωνία.

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Ωστόσο, χαρακτηρίζονταν και ως «τζάεπο» (jjaepo), ένας υποτιμητικός όρος που περιέγραφε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνταν μολυσμένοι από ξένες και επικίνδυνες ιδεολογίες.

Η βορειοκορεατική κοινωνία είναι βαθιά ιεραρχημένη και πολλοί αναλυτές την παρομοιάζουν με σύστημα καστών. Στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ταξινόμησης songbun, οι jjaepo κατατάσσονται στη λεγόμενη «κυμαίνουσα τάξη», ανάμεσα στην προνομιούχο και την εχθρική κατηγορία.

Υπόκεινται σε αυστηρή κρατική παρακολούθηση και συχνά αποκλείονται από καλά πανεπιστήμια και σημαντικές θέσεις εργασίας.

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το αφήγημα της «γραμμής αίματος του Παεκτού» που προβάλλει το καθεστώς.

«Η γραμμή αίματος του Παεκτού θεωρείται ιερή», λέει ο ερευνητής Κιμ Χιουνγκ-σου. «Η ιδέα ότι ο ανώτατος ηγέτης είναι γιος μιας γυναίκας που ανήκε στους jjaepo είναι αδιανόητη».

Οι γονείς του δικτάτορα, φέρεται να ερωτυεύτηκαν. Η Κο κατάφερε να ξεφύγει από τη μοίρα των περισσότερων Ζαϊνίτσι Κορεατών όταν τράβηξε την προσοχή του Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος είχε ήδη επιλεγεί ως διάδοχος.

Η Κο, μέλος του επίλεκτου καλλιτεχνικού συγκροτήματος Mansudae Art Troupe, φέρεται να τον γοήτευσε με τη φυσική ομορφιά και τις χορευτικές της ικανότητες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κιμ ερωτεύτηκε βαθιά την Κο και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.

Όμως τα παιδιά εκτός γάμου στιγματίζονταν έντονα στη Βόρεια Κορέα.

Έτσι, ενώ η επίσημη σύζυγός του ζούσε στην Πιονγκγιάνγκ, η Κο και τα παιδιά της εγκαταστάθηκαν στη Γουονσάν, περίπου 210 χιλιόμετρα μακριά.

Παρότι δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Κιμ Γιονγκ Ιλ και η σχέση τους δεν αναγνωρίστηκε επίσημα, η Κο έζησε, σύμφωνα με τον Ιάπωνα δημοσιογράφο Γιότζι Γκόμι, μια ζωή που θύμιζε «παραμύθι της Σταχτοπούτας».

Ωστόσο, δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως νύφη του Κιμ Ιλ Σουνγκ και εκείνος δεν εμφανίστηκε ποτέ δημόσια μαζί με τα εγγόνια του από εκείνη.

Μετά τον θάνατο του Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ έγινε ο νέος ανώτατος ηγέτης και η Κο εξελίχθηκε στην άτυπη πρώτη κυρία της χώρας. Συνόδευε τον σύντροφό της σε στρατιωτικές επιθεωρήσεις και, σύμφωνα με τον πρώην προσωπικό του σεφ Κέντζι Φουτζιμότο, εκείνος ζητούσε συχνά τη γνώμη της πριν λάβει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις.

Όλα αυτά φαίνονται και σε ένα ντοκιμάντέρ του 2011, που ώστόσο δεν κυκλοφόρησε τελικά ποτέ δημόσια.

Το 2004, η Κο πέθανε από καρκίνο του μαστού σε νοσοκομείο του Παρισιού. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δεν ανέφεραν ποτέ τον θάνατό της.

Πώς ο δεύτερος γιος μιας ερωμένης έγινε τελικά ο διάδοχος;

Η επίσημη σύζυγός του, Κιμ Γιανγκ Σουκ, απέκτησε δύο κόρες, οι οποίες δεν θεωρήθηκαν ποτέ υποψήφιες για τη διαδοχή της Βόρειας Κορέας.

Από την πρώτη του ερωμένη, Σονγκ Χε Ριμ, είχε αποκτήσει τον πρωτότοκο γιο του, Κιμ Γιονγκ Ναμ, ο οποίος για ένα διάστημα θεωρούνταν πιθανός διάδοχος.

Ωστόσο, ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, που είχε σπουδάσει στο εξωτερικό και μιλούσε άπταιστα αγγλικά και γαλλικά, αμφισβήτησε τη δυναστική διαδοχή και υποστήριζε μεταρρυθμίσεις, γεγονός που τον έφερε σε δυσμένεια.

Το 2017 δολοφονήθηκε στη Μαλαισία με το θανατηφόρο νευροτοξικό παράγοντα VX.

Υπήρχε επίσης ο μεγαλύτερος αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, αλλά σύμφωνα με τον πρώην διπλωμάτη Ριου αποκλείστηκε λόγω σοβαρού εθισμού στο όπιο.

Έτσι, θεωρείται ότι η Κο εργάστηκε συστηματικά για να εξασφαλίσει ότι ο δεύτερος γιος της, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, θα γινόταν ο επόμενος ηγέτης.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έγινε σύντομα ο αγαπημένος γιος του πατέρα του, κυρίως λόγω της ηγετικής του προσωπικότητας και του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του. Αν και φοίτησε για σύντομο διάστημα στην Ελβετία, έζησε πολύ πιο προστατευμένος από τον ετεροθαλή αδελφό του.

Όταν ο Κιμ Γιονγκ Ιλ πέθανε το 2011, ο 27χρονος τότε Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία.

Ωστόσο, το ζήτημα της μητρικής του καταγωγής εξακολουθεί να τον ακολουθεί.

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι γι' αυτόν τον λόγο τα γενέθλιά του δεν έχουν ανακηρυχθεί εθνική εορτή, σε αντίθεση με εκείνα του παππού και του πατέρα του, καθώς μια τέτοια κίνηση θα έφερνε ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη μητέρα του και το γιατί μεγάλωσε εκτός Πιονγκγιάνγκ.

Η μυστικότητα γύρω από την καταγωγή του ίσως εξηγεί και γιατί ο Κιμ επέλεξε να παρουσιάσει δημόσια σχετικά νωρίς τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου.

Σε αντίθεση με τη μητέρα του, η Ρι θεωρείται ότι προέρχεται από εύπορη οικογένεια της Πιονγκγιάνγκ και διαθέτει άριστο songbun. Ήταν επίσης τραγουδίστρια σε επίλεκτο καλλιτεχνικό συγκρότημα και είχε σπουδάσει κλασικό τραγούδι στην Κίνα.