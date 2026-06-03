Μία καλή παράσταση: Οι στωικές ποδοσφαιρίστριες της Βόρειας Κορέας ξέσπασαν σε κλάματα μπροστά στον Κιμ

Η βορειοκορεάτικη ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών Naegohyang κέρδισε την κορυφαία διοργάνωση συλλόγων της Ασίας, με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να δίνει το παρών στο γήπεδο σε μετέπειτα υποχρέωσή τους για να τις συγχαρεί για την επιτυχία τους. Το παράδοξο είναι πως οι μέχρι τότε στωικές αθλήτριες ξέσπασαν σε κλάματα μόλις τον είδαν.

Ο Κιμ παρακολούθησε έναν φιλικό αγώνα μεταξύ της Naegohyang, και της εθνικής γυναικείας ομάδας κάτω των 17 ετών της Βόρειας Κορέας.

Πριν από τον αγώνα, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας συναντήθηκε με παίκτριες και προπονητές και από τις δύο ομάδες και τις συνεχάρη για τις πρόσφατες διεθνείς επιτυχίες τους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συνεχίσουν να κερδίζουν τρόπαια «που συνδέονται με τον πατριωτισμό τους».

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν τον Κιμ να χαιρετά τις παίκτριες στο γήπεδο και να ποζάρει για φωτογραφίες και με τις δύο ομάδες, με ορισμένες να φαίνονται δακρυσμένες.

Η Naegohyang προσέλκυσε σημαντική τοπική και διεθνή προσοχή τον περασμένο μήνα όταν ταξίδεψε στη Νότια Κορέα για τους τελικούς του Champions League Γυναικών της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σηματοδοτώντας την πρώτη εμφάνιση Βορειοκορεατών αθλητριών στο Νότο μετά από μια σύντομη περίοδο ύφεσης το 2018.

Η Naegohyang νίκησε την οικοδέσποινα ομάδα Suwon FC στα ημιτελικά, πριν νικήσει την ιαπωνική Tokyo Verdy Beleza με 1-0 στον τελικό της 23ης Μαΐου, κατακτώντας τον τίτλο του AFC Women's Champions League.

Το πρωτάθλημα έχει έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι παραμένει ασαφές εάν τα κεφάλαια μπορούν να μεταφερθούν στη Βόρεια Κορέα βάσει των περιορισμών των κυρώσεων του ΟΗΕ.