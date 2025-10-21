Γιατί οι δρόμοι της Αμερικής γέμισαν με κότες και δεινόσαυρους εναντίον του Τραμπ

Τα φουσκωτά κοστούμια έχουν εξελιχθεί σε μια παράδοξη αλλά διαρκή εικόνα των φετινών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Οι πόλεις αντιδρούν στην καταστολή των απελάσεων και στις στρατιωτικές αναπτύξεις στο εσωτερικό, ενώ οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν τις στολές ως ειρωνική απάντηση στους Ρεπουμπλικάνους που χαρακτηρίζουν τις κινητοποιήσεις «μίσους κατά της Αμερικής».

Παράλληλα, αμφισβητούνται οι ισχυρισμοί του Λευκού Οίκου ότι πόλεις όπως το Σικάγο και το Πόρτλαντ είναι βυθισμένες στην εγκληματικότητα.

Ο πολιτικός αναλυτής Μάικ Νέλις το περιέγραψε εύστοχα: «Είναι σαν να προσομοιάζεις την παραλογικότητα του πράγματος».

Η εικόνα των κοστουμιών δεν πέρασε απαρατήρητη από πολιτικούς. Ο γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ μοιράστηκε βίντεο του Daily Show που έβαζε δίπλα-δίπλα τους ισχυρισμούς του Τραμπ για ανομία στο Πόρτλαντ με σκηνές διαδηλωτών που χόρευαν ντυμένοι με φουσκωτές στολές, σχολιάζοντας: «Αστείο αλλά αληθινό».

Αντίστοιχα, ο δημοτικός σύμβουλος του Πόρτλαντ, Σαμίρ Κανάλ, δήλωσε: «Έχουμε κότες και βατράχους που υπερασπίζονται τη δημοκρατία».

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος απέρριψε το φαινόμενο, με την εκπρόσωπο Άμπιγκεϊλ Τζάκσον να το χαρακτηρίζει «ακόμα έναν τρόπο να φαίνονται πιο χαζοί οι διαδηλωτές».

Η τάση ξεκίνησε δυναμικά στο Πόρτλαντ, μια πόλη με μακρά ιστορία αντικουλτούρας. Εκεί, ακτιβιστές οργάνωσαν σκόπιμα παράλογες διαμαρτυρίες έξω από κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, την ώρα που ο Τραμπ χαρακτήριζε την πόλη «κατεστραμμένη από τον πόλεμο».

Ένα viral βίντεο που κατέγραψε ομοσπονδιακούς πράκτορες να ψεκάζουν με πιπέρι έναν διαδηλωτή ντυμένο βάτραχο, ενίσχυσε τη διάδοση του φαινομένου και σε άλλες πόλεις.

Η «Επιχείρηση Πληθωρισμός»

Ο streamer Μπρουκς Μπράουν από το Πόρτλαντ συνίδρυσε την «Επιχείρηση Πληθωρισμός», μια πρωτοβουλία που συγκεντρώνει δωρεές για να παρέχει δωρεάν φουσκωτές στολές σε διαδηλωτές. Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, περίπου 10.000 άνθρωποι είχαν συνεισφέρει.

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι στολές συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος: «Όταν έχεις τα φουσκωτά, όλοι αρχίζουν να χορεύουν. Ακόμα και οι πιο σοβαροί παραμένουν πειθαρχημένοι, αλλά όχι θυμωμένοι».

Για τη διαμαρτυρία No Kings, ο Μπράουν νοίκιασε φορτηγό U-Haul, προετοίμασε εκατοντάδες στολές και τις μοίρασε στους διαδηλωτές, βοηθώντας τους να τις ενεργοποιήσουν πριν βγουν στον δρόμο.

Οι πιο δημοφιλείς στολές αλλάζουν συνεχώς. Αρχικά κυριάρχησαν οι βάτραχοι, στη συνέχεια οι σκύλοι Wiener, ενώ ακολούθησαν οι καμηλοπαρδάλεις, μετά τη σύλληψη ενός άνδρα ντυμένου καμηλοπάρδαλη.

«Οι άνθρωποι βλέπουν αυτές τις εικόνες και θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους», λέει ο Μπράουν. «Υποστηρίζω τον λυκόσκυλο, την καμηλοπάρδαλη, τον στρατό των βατράχων».

Παρά τις εντάσεις που συχνά ξεσπούν τη νύχτα στο Πόρτλαντ, οι στολές λειτουργούν ως αντίβαρο στη βία. Στην Ουάσινγκτον, ο 45χρονος Τζόναθαν Ματίας εμφανίστηκε με φωτεινή κίτρινη στολή μπανάνας και πλακάτ που έγραφε: «Η Αμερική ΔΕΝ είναι Δημοκρατία της Μπανάνας».

Όπως εξήγησε: «Δεν είμαστε βίαιοι. Δεν είμαστε εγχώριοι τρομοκράτες. Είμαστε ειρηνικοί, φιλικοί Αμερικανοί της γειτονιάς».

Οι φουσκωτές στολές μπορεί να μοιάζουν αστείες ή παράλογες, όμως έχουν εξελιχθεί σε ένα ισχυρό εργαλείο πολιτικής διαμαρτυρίας.

Με χιούμορ, σάτιρα και δημιουργικότητα, οι διαδηλωτές καταφέρνουν να αποδομήσουν την εικόνα της «απειλής» που τους αποδίδεται, προβάλλοντας ταυτόχρονα ένα μήνυμα ειρήνης και αντίστασης.