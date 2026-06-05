Γιατί οι εκπαιδευτικοί στο Μεξικό γκρεμίζουν αγάλματα ποδοσφαιριστών λίγο πριν το Μουντιάλ;

Σε κοινωνικό αναβρασμό βρίσκεται το Μεξικό λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, με διαδηλωτές να ρίχνουν αγάλματα ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters, εκπαιδευτικοί που διαδηλώνουν με αίτημα τις αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις έριξαν αγάλματα ποδοσφαιριστών του Μουντιάλ που είχαν τοποθετηθεί στην Πόλη του Μεξικού.

Τουλάχιστον δύο αγάλματα που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της λεωφόρου Paseo de la Reforma υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που διοργάνωσαν εκπαιδευτικοί της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής των Εργαζομένων στην Εκπαίδευση.

Μάλιστα, σύμφωνα με το BBC, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι θα διακόψουν τους αγώνες αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν συναντηθεί μαζί τους για να συζητήσει τα αιτήματά τους. Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2026 ξεκινά στην Πόλη του Μεξικού στις 11 Ιουνίου.