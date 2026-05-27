To Pornhub κάνει ένα ιστορικό βήμα προς τη συμπερίληψη, λανσάροντας το Pornhub Sapphic, μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα σχεδιασμένη αποκλειστικά για το γυναικείο και το non-binary κοινό. Όπως αναφέρει το pinknews, η κίνηση αυτή έρχεται να αντρέψει τα στερεότυπα της βιομηχανίας ενηλίκων, βάζοντας σε πρώτο πλάνο τη γυναικεία ματιά.

Η νέα πλατφόρμα είναι ένας αυτόνομος χώρος που δημιουργήθηκε μετά από το feedback χιλιάδων λεσβιών, queer και straight γυναικών. Τα στατιστικά εξάλλου μιλούν από μόνα τους. Οι γυναίκες αποτελούν το 38% του παγκόσμιου κοινού του Pornhub, με την κατηγορία «λεσβίες» να είναι η δημοφιλέστερη στις προτιμήσεις τους.

Η νέα πλατφόρμα δεν θα έχει καμία διαφήμιση που να απευθύνεται σε άνδρες, τύπου μεγενθυντικά προιόντα. Ακόμα, θα δοθεί έμφαση σε περιεχόμενο που σέβεται τη γυναικεία επιθυμία, μακριά από τα κλισέ πορνό.

«Θέλαμε να προσφέρουμε στις γυναίκες έναν δικό τους, ειδικό χώρο για να εξερευνήσουν και να απολαύσουν την ψυχαγωγία ενηλίκων, έχοντας κατά νου τις δικές τους επιθυμίες και εμπειρίες», δήλωσε ο Άλεξ Κέκεσι, Αντιπρόεδρος Μάρκας του Pornhub.

Στην επίσημη κυκλοφορία συμμετέχουν ενεργά και κορυφαίοι δημιουργοί περιεχομένου, όπως οι TheJellyFilledGirls, οι οποίες υπογράμμισαν την τεράστια ζήτηση που υπάρχει για αυθεντικό, γυναικείο περιεχόμενο. Το Pornhub Sapphic είναι πλέον γεγονός, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες καταναλώνουν adult entertainment.