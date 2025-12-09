OnlyFans, το «Έβερεστ» του πορνογραφικού περιεχομένου στην εποχή μας, είναι μία πλατφόρμα που πέρα από το μερίδιο που κατέχει σε αυτή την αγορά, άλλαξε και τον τρόπο κατανάλωσής του.

Η επιλογή συνεισφοράς σε δημιουργούς που προτιμά ο θεατής, οι λιγότεροι περιορισμοί στην πρόσβαση και το προσωποποιημένο μοντέλο, δημιούργησαν μία «άνοιξη» του πορνό ανά την υφήλιο και συνεισέφεραν μέχρι και στον τρόπο που προβάλλεται κοινωνικά η σεξεργασία.

Αλλά ακόμα και το OnlyFans δεν έχει παντού την τιμητική του. Άλλες χώρες είναι ιδιαίτερα δεκτικές σε αυτό το μοντέλο, ενώ άλλες προτιμούν πιο παραδοσιακό «ροζ» περιεχόμενο, σύμφωνα με το onlyguider.

OnlyFans: Ποιοι βλέπουν περισσότερο

Εκεί που θα περίμενε κανείς να έχει τα «σκήπτρα» του OnlyFans κάποιος θερμόαιμος λαός, οι Φινλανδοί έρχονται να μας εκπλήξουν.

Το 2025, βρέθηκαν στην κορυφή των εξόδων στην πλατφόρμα, καθώς ξόδεψαν συνολικά 127.422 δολάρια ανά 10.000 πληθυσμού για το περιεχόμενό του δηλαδή λίγο πάνω από 12 δολάρια ανά κάτοικο.

Στη δεύτερη θέση, φαίνεται πως οι μοναξιές ενισχύουν τη λίμπιντο, καθώς οι πολίτες του Γκέρνσι, μία απομακρυσμένης βρετανικής νήσου, ξόδεψαν πάνω από 8 δολάρια ανά άτομο, και οι «εργένηδες» της Νήσου του Μαν, πάλι σχεδόν 8 δολάρια/άτομο.

Όσο για την Ελλάδα, μάλλον προτιμάμε ακόμα sites όπως το PornHub, αφού οι Έλληνες έδωσαν περίπου 4,6 δολάρια ανά άτομο για περιεχόμενο του OnlyFans το 2025.

Οι μόνοι πιο «ξενέρωτοι» ήταν οι Κροάτες και οι Σουηδοί, που σχεδόν μας ισοφάρισαν.