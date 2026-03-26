«Καμπανάκι» από Κομισιόν: Σε κλοιό ελέγχου το Snapchat και pornhub – Ο κίνδυνος για τα παιδιά

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο «μικροσκόπιο» το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο Snapchat, ξεκινώντας επίσημη έρευνα για το κατά πόσο προστατεύει τους ανηλίκους, όπως επιτάσσει ρητά ο αυστηρός Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Οι σοβαρές υποψίες για το Snapchat

Η Κομισιόν εστιάζει σε σημαντικές παραλείψεις της πλατφόρμας, η οποία αριθμεί 97 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές αρχές ερευνούν το φαινόμενο του "grooming", δηλαδή την ανησυχητική ευκολία με την οποία ενήλικες με κακόβουλες προθέσεις μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά, προσποιούμενοι και οι ίδιοι τους ανηλίκους.

Επιπλέον, στο στόχαστρο μπαίνει η ανεξέλεγκτη έκθεση των εφήβων σε περιεχόμενο που αφορά την πώληση παράνομων προϊόντων, όπως ναρκωτικά, αλκοόλ και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Ένα ακόμη «αγκάθι» αποτελεί ο ανεπαρκής έλεγχος, καθώς το σύστημα της εφαρμογής δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει αξιόπιστα την πραγματική ηλικία των χρηστών, ενώ παράλληλα οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του λογαριασμού, όπως η «εύρεση φίλων», εκθέτουν σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των νέων.

«Κόκκινη κάρτα» και στα site ενηλίκων

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προκαταρκτικό πόρισμα-καταπέλτη για γνωστές πλατφόρμες περιεχομένου ενηλίκων, όπως τα Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos. Η Επιτροπή κατέστησε σαφές πως το απλό «κλικ» επιβεβαίωσης, όπου ο χρήστης απλώς δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, θεωρείται πλέον εντελώς ανεπαρκές για να κρατήσει τα παιδιά μακριά από το πορνογραφικό υλικό.

Αν οι συγκεκριμένες εταιρείες δεν θεσπίσουν άμεσα αυστηρά μέτρα πραγματικής επαλήθευσης της ηλικίας των επισκεπτών τους, θα βρεθούν αντιμέτωπες με εξοντωτικά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να αγγίξουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου τους