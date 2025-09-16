Γιατί οι ΗΠΑ γλυκοκοιτάζουν το λιμάνι του Πειραιά - Το σχέδιο για αντεπίθεση στην Κίνα

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ως αποστολή να αποδυναμώσει το παγκόσμιο δίκτυο λιμένων της Κίνας και να θέσει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό τον έλεγχο της Δύσης, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο που επικαλείται το Reuters. Για τον λόγο αυτό, βρέθηκε στο επίκεντρο και το ελληνικό λιμάνι του Πειραιά.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μέρος της πιο φιλόδοξης προσπάθειας επέκτασης της ναυτιλιακής επιρροής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970 και έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους φόβους στην Ουάσινγκτον ότι θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση για την Κίνα σε περίπτωση σύγκρουσης.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πιστεύουν ότι ο στόλος εμπορικής ναυτιλίας των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένος για να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη στον στρατό σε καιρό πολέμου και η εξάρτηση της Ουάσινγκτον από ξένα πλοία και λιμάνια είναι υπερβολική, ανέφεραν οι πηγές.

Οι επιλογές που εξετάζει ο Λευκός Οίκος περιλαμβάνουν την υποστήριξη ιδιωτικών αμερικανικών ή δυτικών εταιρειών για την αγορά κινεζικών μεριδίων σε λιμάνια,

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Πώς στράφηκαν τα βλέμματα των ΗΠΑ στο λιμάνι του Πειραιά

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο ελληνικό λιμάνι του Πειραιά, ανέφεραν οι τρεις πηγές καθώς ο Πειραιάς αποτελεί κεντρικό κόμβο στην εμπορική διαδρομή που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους λιμενικούς και ναυτιλιακούς ομίλους της Κίνας, κατέχει το 67% των μετοχών της εταιρείας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να θέλει να στοχεύσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα, δήλωσε μια πηγή κοντά σε Κινέζους επενδυτές που ασχολούνται με την ελληνική ναυτιλία.

Η COSCO και η ελληνική κυβέρνηση δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Έλληνες αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο Reuters προηγουμένως ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τυχόν σχέδια αλλαγής ελέγχου του Πειραιά.

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον έχει ήδη στο στόχαστρό της την COSCO

Το Υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε την κρατική COSCO στη μαύρη λίστα του, ανοίγοντας νέα λίστα με εταιρείες που έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό τον Ιανουάριο. Ενώ η ονομασία δεν περιλαμβάνει άμεσες απαγορεύσεις σε αμερικανικές εταιρείες που συνεργάζονται με αυτές που περιλαμβάνονται στη λίστα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη ότι εξετάζονται περαιτέρω ενέργειες.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτεθούν στη διεθνή επιρροή της Κίνας υπερβάλλοντας τη «θεωρία της κινεζικής απειλής» και να τη χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία για να αναγκάσουν τους συμμάχους να πάρουν θέση στις ρυθμίσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας», ανέφερε σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα το Κέντρο Έρευνας Ανάπτυξης του Κρατικού Συμβουλίου, ένα επίσημο think tank του κυβερνώντος υπουργικού συμβουλίου της Κίνας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκάλυψε μέτρα, ανοίγει νέα λίστα για να αυξήσει την περιορισμένη εμπορική ναυτιλιακή παρουσία της Αμερικής σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία, επιδιώκει να επεκτείνει την πρόσβαση στα ναυτιλιακά μητρώα που ελέγχονται από τις ΗΠΑ και επίσης επανεξετάζει την παγκόσμια ναυτιλία, ανοίγοντας νέα σημεία ελέγχου για τους κινδύνους της ναυτιλίας.

Η Κίνα κατέχει ή μισθώνει ένα εκτεταμένο δίκτυο λιμένων μέσω εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της COSCO και άλλων κρατικών επιχειρήσεων, όπως η China Merchants και η SIPG στη Σαγκάη.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, μια αμερικανική δεξαμενή σκέψης, η Κίνα είχε επενδύσεις σε 129 λιμενικά έργα παγκοσμίως μέσω διαφόρων εταιρειών, από τον Αύγουστο του 2024.

Η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας εκτιμάται επίσης ότι είναι 230 φορές μεγαλύτερη από την ικανότητα των ναυπηγείων των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν δεκαετίες για να καλυφθεί η διαφορά, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η ναυτιλιακή ώθηση των ΗΠΑ έχει συμβάλει στις εντάσεις με το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί τα λιμενικά και ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία αναπόσπαστο μέρος της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος», σε μια εποχή που οι δύο υπερδυνάμεις βρίσκονται ήδη σε αντιπαράθεση για το εμπόριο και τους δασμούς.

Πηγή: Reuters