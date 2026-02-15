Γιατί στη Νορβηγία το αλκοόλ κοστίζει μια περιουσία

Στη σειρά βιβλίων «Ο αγώνας μου» που αποτελεί την μυθοπλαστική προσαρμογή της βιογραφίας του Νορβηγού συγγραφέα Κάρλ Ούβε Κναούσγκορντ, ο πρωταγωνιστής (ο ίδιος ο Καρλ Ούβε) αναζητά συχνά ένα μπουκάλι κρασί για να το πάει δώρο σε συγγενείς του, ή για να πιεί μαζί με φίλους. Συχνά αναφέρεται στο «αλκοόλ του κρατικού μονοπωλίου» που πρέπει να αγοράσει γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στην χώρα. Είναι όντως τόσο δύσκολο να βρεις αλκοόλ στη Νορβηγία και γιαι τι ακριβώς κατέχει το κράτος σαν μονοπώλιο.

Στη Νορβηγία, το αλκοόλ δεν είναι μια απλή υπόθεση στα σούπερ μάρκετ. Το κράτος διατηρεί ένα αυστηρό μονοπώλιο μέσω μιας αλυσίδας καταστημάτων που ονομάζεται Vinmonopolet (συχνά οι ντόπιοι το λένε απλά "Polet"). Εκεί πωλείται οτιδήποτε έχει περιεκτικότητα αλκοόλ πάνω από 4,75 τοις εκατό (ορισμένες μπύρες και ελαφριά ροφήματα διατίθενται εκτός μονοπωλίου).

Μέσα από το Vinmonopolet το νορβηγικό κράτος ελέγχει τη διάθεση του αλκοόλ στους πολίτες με τους εξής τρόπους:

Μέσω της ηλικίας: Ουδείς κάτω των 18 ετών μπορεί να αγοράσει μπύρα ή κρασί. Το όριο ηλικίας για τα ποτά όπως βότκα και ουίσκι αυξάνεται στα 20 έτη.

Μέσω των ωραρίων : Τα ειδικά καταστήματα του μονοπωλίου λειτουργούν καθημερινά από 10 ως 6 το απόγευμα και τα Σάββατα κλείνουν στις 4 το απόγευμα. Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις. Ακόμα και στα σούπερμαρκετ, τα ψυγεία με το ελαφρύ αλκοόλ κλειδώνουν την ίδια ώρα και τα κατστήματα συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Μέσω των τιμών: Οι τιμές είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο λόγω της βαριάς φορολογίας.

Ωστόσο, το Vinmonopolet θεωρείται από τους καλύτερους πωλητές παγκοσμίως όσον αφορά την ποιότητα και την ποικιλία σε κρασιά και άλλα προιόντα αλκοόλ. Οι μύστες των περιζήτητων brands εδώ πληρώνουν όσο-όσο.