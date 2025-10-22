Γιατρέ, δίπλα είναι το χειρόφρενο: Χειρουργός στην Ταϊλάνδη έκανε αυξητικές πέους μέσα σε αυτοκίνητο

Κλινική μαλλιών στην Τουρκία; Ομοιοπαθητικός μασέρ σε σοκάκι του Νέου Δελχί; Επιστήμονες με παπύρους, μπροστά σε αυτό τον χειρουργό από την Ταϊλάνδη, που προσέφερε επεμβάσεις επιμήκυνσης πέους μέσα από το αυτοκίνητό του.

Ο εν λόγω -ονομαστικά- γιατρός συνελήφθη επειδή έκανε παράνομες επεμβάσεις μεγέθυνσης πέους «α λα καρτ», μέσα από το ΙΧ του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο 51χρονος Πιττάγια Μούλιν, γνωστός και ως «Τσανγκ Γιάι Μοντίφ», προσέφερε τις επεμβάσεις αυτές σε άνδρες σε όλη την Μπανγκόκ και τις γύρω επαρχίες.

Ταϊλάνδη: Επιμήκυνση πέους μέσω...efood

Οι ενδιαφερόμενοι που παράγγελναν τις θεραπείες πολλοί, αλλά όλοι έμεναν «παγάκια», όταν φτάνοντας για το ραντεβού τους δεν έβρισκαν ιατρείο, αλλά ένα ταλαιπωρημένο γκρι Toyoyta Corolla του '90 να τους περιμένει, ως κινητό χειρουργείο.

Η αστυνομία έλαβε αρκετές καταγγελίες και ξεκίνησε έρευνα.

Διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος δεν είχε καμία σχετική άδεια, ενώ προωθούσε χειρουργικές επεμβάσεις μεγέθυνσης πέους, περιτομής και εμφύτευσης μέσω του λογαριασμού της στο TikTok , ισχυριζόμενος ότι «παρείχε» τις υπηρεσίες του για λόγους ευκολίας.

Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών (CIB) και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών της Αστυνομίας (CPPD) συνέλαβαν τον ψεύτικο χειρουργό στις 18 Οκτωβρίου, ενώ βρισκόταν στη μέση μιας διαδικασίας αφαίρεσης εμφυτευμάτων στο αυτοσχέδιο χειρουργείο του.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 189 διαφορετικά είδη εμφυτευμάτων, τοπικά αναισθητικά, χειρουργικές λεπίδες, χειρουργικές βελόνες και άλλο εξοπλισμό. Όλα τα εργαλεία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν σε ανθυγιεινές συνθήκες.

Ο Πιτάγια φέρεται να παραδέχτηκε ότι δεν είχε ιατρική εκπαίδευση και έμαθε τις διαδικασίες μόνο παρακολουθώντας βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είχε κανέναν εξοπλισμό αποστείρωσης για την πρόληψη μολύνσεων.

Είπε: «Ενδιαφέρθηκα για αυτό το είδος εργασίας, οπότε το σπούδασα και το ανέπτυξα ως παράλληλη απασχόληση για να συμπληρώσω το εισόδημά μου. Το κάνω αυτό εδώ και περίπου ένα χρόνο».

Ο Πιτάγια φέρεται να χρέωνε 1.000 μπατ (30 ευρώ) για εμφυτεύματα μαργαριταριών, 5.000 μπατ (150 ευρώ) για περιτομές και 10.000 μπατ (300 ευρώ) για ενέσεις μεγέθυνσης πέους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κατηγορήθηκε για άσκηση ιατρικής χωρίς εγγραφή και άδεια, κάτι που τιμωρείται με φυλάκιση έως και τρία χρόνια, πρόστιμο έως και 30.000 μπατ (800 ευρώ) ή και τα δύο.