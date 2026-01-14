Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, έφυγε από τη ζωή έπειτα από δύο χρόνια σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Την είδηση γνωστοποίησε με συγκινητική ανάρτηση η σύζυγός του, Ανδρούλλα Βασιλείου, περιγράφοντας τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αφοσίωση και αγάπη για την οικογένεια και τον τόπο του.
Ο Βασιλείου νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τα Φώτα, δίνοντας μια μακρά και δύσκολη μάχη, την οποία τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.
Η πορεία προς την Προεδρία
Ανεξάρτητος, με τεχνοκρατικό προφίλ και ευρεία αποδοχή, ο Γιώργος Βασιλείου εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1988, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων.
Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από προσπάθειες εξομάλυνσης του Κυπριακού, στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με την Ευρώπη.
Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Βασιλείου επιδόθηκε σε εντατικές συνομιλίες με τον ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, επιχειρώντας να δημιουργήσει το πλαίσιο για μια βιώσιμη λύση.
Το λεγόμενο «Σχέδιο Γκάλι» αποτέλεσε τον πυρήνα των τότε διαπραγματεύσεων, με τον ίδιο να επιδιώκει σταθερά έναν δρόμο συνεννόησης.
Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για την ΕΕ
Μετά την προεδρία, ο Βασιλείου ανέλαβε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η συμβολή του θεωρείται καθοριστική, καθώς η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, οδηγώντας την Κύπρο στην ιστορική ένταξη του 2004. Για το έργο του τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Επιστήμονας, συγγραφέας, δάσκαλος
Πέρα από την πολιτική, ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε οικονομολόγος με διεθνή παρουσία, συγγραφέας μελετών και βιβλίων, καθώς και λέκτορας σε πανεπιστήμια και διεθνή συνέδρια.
Η συμβολή του στην έρευνα αγοράς και στην οικονομική σκέψη της περιοχής ήταν σημαντική, ενώ συνεργάστηκε για χρόνια με το ΡΙΚ παρουσιάζοντας οικονομικές εκπομπές.
- Πετρούπολη: 40χρονος επιτέθηκε σε 13χρονη και πήγε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου
- Δεύτερη συνάντηση με τους αγρότες σήμερα: Τα μέτρα που βελτιώθηκαν και η «κάθοδος» των μπλόκων
- Η σοκαριστική γυναικοκτονία της Ανθής Λινάρδου - «Τη σκότωσα, την έθαψα και έπεσα να κοιμηθώ»
- Survivor: Σταύρος για Gio - «Γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός, δεν μπορώ να τον πάρω στα σοβαρά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.