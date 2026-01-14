Γιώργος Βασιλείου: Πέθανε ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, έφυγε από τη ζωή έπειτα από δύο χρόνια σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Την είδηση γνωστοποίησε με συγκινητική ανάρτηση η σύζυγός του, Ανδρούλλα Βασιλείου, περιγράφοντας τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη, αφοσίωση και αγάπη για την οικογένεια και τον τόπο του.

Μετά από 2 χρόνων ταλαιπωρία, ο αγαπημένος μου Γιώργος, σύντροφος τ ζωής μου γ 59 χρόνια, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά μας απόψε σ ΓΝΛ. Είναι δύσκολο ν αποχωριστώ αυτό τ άνθρωπο π υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος κ πατέρας, άνθρωπος γεμάτος καλωσύνη κ αγάπη για τ τόπο κ τ λαό του. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 13, 2026

Ο Βασιλείου νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από τα Φώτα, δίνοντας μια μακρά και δύσκολη μάχη, την οποία τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Η πορεία προς την Προεδρία

Ανεξάρτητος, με τεχνοκρατικό προφίλ και ευρεία αποδοχή, ο Γιώργος Βασιλείου εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1988, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων.

Η θητεία του χαρακτηρίστηκε από προσπάθειες εξομάλυνσης του Κυπριακού, στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ενίσχυση των σχέσεων της Κύπρου με την Ευρώπη.

Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Βασιλείου επιδόθηκε σε εντατικές συνομιλίες με τον ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς, επιχειρώντας να δημιουργήσει το πλαίσιο για μια βιώσιμη λύση.

Το λεγόμενο «Σχέδιο Γκάλι» αποτέλεσε τον πυρήνα των τότε διαπραγματεύσεων, με τον ίδιο να επιδιώκει σταθερά έναν δρόμο συνεννόησης.

Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο για την ΕΕ

Μετά την προεδρία, ο Βασιλείου ανέλαβε επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμβολή του θεωρείται καθοριστική, καθώς η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, οδηγώντας την Κύπρο στην ιστορική ένταξη του 2004. Για το έργο του τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιστήμονας, συγγραφέας, δάσκαλος

Πέρα από την πολιτική, ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε οικονομολόγος με διεθνή παρουσία, συγγραφέας μελετών και βιβλίων, καθώς και λέκτορας σε πανεπιστήμια και διεθνή συνέδρια.

Η συμβολή του στην έρευνα αγοράς και στην οικονομική σκέψη της περιοχής ήταν σημαντική, ενώ συνεργάστηκε για χρόνια με το ΡΙΚ παρουσιάζοντας οικονομικές εκπομπές.