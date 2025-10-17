Το μπαλάκι του γκολφ στην τρύπα με το πρώτο χτύπημα, το λεγόμενο hole - in - one, δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Από τη στιγμή που συνδυάστηκε με την ηλεκτρική λιμουζίνα της BMW ως έπαθλο, η Λούσι Λι θα το θυμάται για πάντα.
Η 23χρονη Αμερικανίδα - νούμερο 97 στην παγκόσμια κατάταξη - το κατάφερε σε τουρνουά στη Νότια Κορέα και μάλιστα από απόσταση 141 μέτρων! Η BMW i7 eDrive50 που κέρδισε έχει ισχύ 455 ίππων και στην Ελλάδα κοστίζει περισσότερα από 133.000 ευρώ.
- Ελληνικός στρατός vs. τουρκικός: Πού υπερτερούμε και πού χάνουμε - Σύγκριση σημείο-σημείο
- Αποπέμπεται από την ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Η βαθμολογία που τον έθεσε εκτός Σώματος
- Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του «για λόγους ηθικής»
- Καρδιολόγος δίνει το απόλυτο red flag λίγο πριν το έμφραγμα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.