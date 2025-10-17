Μενού

Γκολφ: Με χτύπημα από 141 μέτρα κέρδισε ηλεκτρικό αυτοκίνητο 130.000 ευρώ

Η Αμερικανίδα Λούσι Λι έκανε το λεγόμενο hole - in -one, σε τουρνουά γκολφ στη Νότια Κορέα.

Κώστας Μπιτσικώκος
BMW
Ο Λούσι Λι μπροστά στην ηλεκτρική BMW i7 | BMW Group
Το μπαλάκι του γκολφ στην τρύπα με το πρώτο χτύπημα, το λεγόμενο hole - in - one, δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Από τη στιγμή που συνδυάστηκε με την ηλεκτρική λιμουζίνα της BMW ως έπαθλο, η Λούσι Λι θα το θυμάται για πάντα.   

Η 23χρονη Αμερικανίδα - νούμερο 97 στην παγκόσμια κατάταξη - το κατάφερε σε τουρνουά στη Νότια Κορέα και μάλιστα από απόσταση 141 μέτρων! Η BMW i7 eDrive50 που κέρδισε έχει ισχύ 455 ίππων και στην Ελλάδα κοστίζει περισσότερα από 133.000 ευρώ.

