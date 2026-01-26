Γκρεγκ Μποβίνο: Ο ιταλικής καταγωγής άνδρας με το «παλτό SS» που κυνηγά μετανάστες για τον Τραμπ

Γκρεγκ Μποβίνο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας των συνόρων των ΗΠΑ ξεχωρίζει επειδή εμφανίζεται με ακάλυπτο πρόσωπο, την ώρα που οι περισσότεροι πράκτορες της ICE έχουν καλυμμένα χαρατκητιστικά, ενώ έχει γίνει σύμβολο της πολιτικής καταστολής που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ κατά των μεταναστών.

Ο Μποβίνο βρίσκεται συχνά ο ίδιος στο πεδίο των επιχειρήσεων, πετώντας ο ίδιος δακρυγόνα στους διαδηλωτές, με τη στήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ενώ ακόμα και μετά τις δολοφονίες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, ο Μποβίνο υπερασπίστηκε τις πρακτικές αυτές.

Greg Bovino, ICE // Heinrich Himmler, SS pic.twitter.com/tZc6ACiGUY — José Díaz (@horizontelejan) January 18, 2026

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σε δημόσιες δηλώσεις του στο CNN, υποστήριξε ότι οι πράκτορες της συνοριακής αστυνομίας είναι τα πραγματικά θύματα, χαρακτηρίζοντας τον ένα από τους νεκρούς «ύποπτο» και πιθανώς επικίνδυνο για τους αστυνομικούς.

Παρά το γεγονός ότι ο Άλεξ Πρέτι, ένας νοσηλευτής εντατικής θεραπείας, είχε άδεια οπλοκατοχής, κανένα βίντεο δεν τον δείχνει να κρατάει όπλο τη στιγμή της σύγκρουσης.

Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι απέτρεψαν μια πιθανή ανταλλαγή πυρών και ευχαρίστησαν τους πράκτορες για την «αποτελεσματική διαχείριση» του περιστατικού.

Σύμφωνα με τον καθηγητή μεταναστευτικού δικαίου Σεζάρ Γκαρσία Χερνάντεζ, ο Μποβίνο δεν επέλεξε τυχαία να εφαρμόσει την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για τις μαζικές απελάσεις.

«Μετατρέπει σε πράξη την επιθετική ρητορική υψηλόβαθμων αξιωματούχων, όπως της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και του προέδρου Τραμπ», επισημαίνει ο καθηγητής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ενεργώ και καθαρίζω»

Πέρυσι ο Μποβίνο διηύθυνε πολλές επιχειρήσεις που προβλήθηκαν πολύ από τα ΜΜΕ, κυρίως στο Λος Άντζελες και στο Σικάγο, καταφεύγοντας σε αυτό που αποκαλεί τακτική «ενεργώ και καθαρίζω»: να προχωρά γρήγορα σε συλλήψεις και στη συνέχεια να αποσύρεται αμέσως πριν φθάσουν οι διαδηλωτές.

Ο Γκρεγκ Μποβίνο, απόγονος Ιταλών μεταναστών που μεγάλωσε στην αγροτική πολιτεία της Νότιας Καρολίνας, διηύθυνε μια επιχείρηση στη Μινεάπολη όταν, στις 7 Ιανουαρίου, ένας πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα, στο αυτοκίνητό της.

Υπεραμύνθηκε μάλιστα το γεγονός ότι οι πράκτορές του συνέλαβαν ένα πεντάχρονο αγόρι την προηγούμενη εβδομάδα ενώ αναζητούσαν τον πατέρα του για να τον συλλάβουν. «Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση παιδιών», δεν δίστασε να πει ο αξιωματούχος.

Την περασμένη εβδομάδα, εικόνες τον έδειξαν να εκσφενδονίζει δακρυγόνο σε μια ομάδα διαδηλωτών στη Μινεάπολη. «Θα ψεκάσω. Υποχωρήστε. Έρχεται το αέριο», ακούγεται να λέει προτού ρίξει το δακρυγόνο πάνω στους διαδηλωτές.

«Ο Γρεγκ Μποβίνο ντύνεται πραγματικά σαν να πήγε να αγοράσει στολή SS»

Εμφανίζεται πολλές φορές με ένα μακρύ πράσινο παλτό με μεγάλους γιακάδες, που ήταν δημοφιλές κατά τον Α’ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι που οδηγεί ορισμένους επικριτές σε καθόλου κολακευτικές συγκρίσεις.

«Ο Γρεγκ Μποβίνο ντύνεται πραγματικά σαν να πήγε στο eBay για να αγοράσει μια στολή SS», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γκάβιν Νιούσομ, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια.

Ο Μποβίνο ισχυρίστηκε πως το παλτό αυτό ανήκει σε στολή της «Border Patrol» (της αστυνομίας των συνόρων, μιας άλλης ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης) την οποία έχει εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της αστυνομίας των συνόρων και της ICE σαν τη Γκεστάπο, τους ναζί και άλλους χαρακτηρισμούς», είπε στο CNN, προσθέτοντας πως ο Άλεξ Πρέτι μπορεί να είχε επηρεαστεί από τέτοιες δηλώσεις. «Μήπως αυτό το άτομο ήταν θύμα, όπως τόσοι άλλοι, αυτού του είδους της βίαιης ρητορικής;», διερωτήθηκε.

Για τον Σεζάρ Γκαρσία Χερνάντεζ, ο Γκρεγκ Μποβίνο στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. «Δεν προκαλεί καμία αμφιβολία ότι η θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πως δεν υπάρχει χώρος για διαφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή είναι μια τρομακτική προοπτική».