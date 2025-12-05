Γλασκώβη: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε περιστατικό - Αναφορές για επίθεση με μαχαίρι

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός του και τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα σοβαρό περιστατικό στη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με το glasgowtimes.co.uk, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Berkeley όπου αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 6:45 π.μ. της Παρασκευής, μετά από αναφορά για διαταραχή της τάξης.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν και απέκλεισαν το σημείο και ένας άνδρας κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως ανεξήγητος και ότι διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες. Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο και δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Ντόπιοι κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Αστυνομία της Σκωτίας.

Τα πληρώματα των ασθενοφόρων επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα άτομα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Queen Elizabeth και δύο στο Glasgow Royal Infirmary.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Σκωτίας δήλωσε: «Λάβαμε μια κλήση στις 07:08 π.μ. για να ανταποκριθούμε σε ένα περιστατικό στην οδό Berkeley, στη Γλασκώβη. Στείλαμε τέσσερα ασθενοφόρα, μια μονάδα παραϊατρικής ανταπόκρισης (PRU), μια μονάδα ειδικών επιχειρήσεων (SORT) και μια ομάδα τραυματολογίας στο σημείο. Μεταφέραμε έναν ασθενή στο Queen Elizabeth University Hospital και δύο ασθενείς στο Glasgow Royal Infirmary».

Η εφημερίδα Glasgow Times ανέφερε προηγουμένως ότι επιβεβαιώθηκε η παρουσία της CID στον τόπο του συμβάντος και ότι ένας ντετέκτιβ εθεάθη να βγαίνει από το Gaelic School, το οποίο βρίσκεται στην ίδια οδό.