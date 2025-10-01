Global Sumud Flotilla: Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν πλοία που πάνε βοήθεια στη Γάζα - LIVE εικόνα

Ο διεθνής στολίσκος που προσπαθεί να διανέμει βοήθεια στη Γάζα ανέφερε σήμερα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάρια του.
Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Telegram ότι τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.
Ο στόλος έχει τεθεί σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής καθώς πλησιάζει σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από την καθορισμένη ζώνη υψηλού κινδύνου στα ανοικτά των ακτών της Γάζας.
Global Sumud Flotilla: LIVE εικόνα
