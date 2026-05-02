Global Sumud Flotilla: Απήχθησαν και οδηγήθηκαν στο Ισραήλ δύο μέλη του στόλου για την Παλαιστίνη

Δύο ακτιβιστές με ρόλο συντονιστών του Global Sumud Flotilla, του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, έφτασαν στο Ισραήλ αφού απήχθησαν από το ισραηλινό Ναυτικό εντός της ελληνικής SAR, προς απραξία των ελληνικών αρχών.

Το υπουργείο Εξωτερικών του σιωνιστικού κράτους ενημέρωσε για την παράνομη σύλληψη, μετά την αναχαίτιση της αποστολής από ισραηλινές δυνάμεις μεταξύ της Κρήτης και της Πελοποννήσου, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για τους Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, Ισπανοπαλαιστίνιο πολίτη Ισπανίας, και τον Τιάγκο Άβιλα, πολίτη Βραζιλίας. Το ισραηλινό υπουργείο δεν προσκόμισε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς περί «παράνομων» δραστηριοτήτων των δύο ακτιβιστών.

Global Sumud Flotilla: Τι θα γίνει με τους απαχθέντες ακτιβιστές

Οι δύο άνδρες πρόκειται να οδηγηθούν σε ανάκριση από τις ισραηλινές αρχές, ενώ αναμένεται να δεχθούν και προξενική επίσκεψη από εκπροσώπους των χωρών τους.

Ο Αμπού Κεσέκ, παλαιστινιακής και ισπανικής υπηκοότητας, και ο Άβιλα, Βραζιλιάνος υπήκοος, συμμετέχουν στην επιτροπή συντονισμού του «Global Sumud Flotilla», που εφορμάται με κεντρικό στόχο την έμπρακτη κατάργηση του παράνομου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 170 ακόμη ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοία του στολίσκου και συνελήφθησαν κατά την επιχείρηση, αποβιβάστηκαν στην Κρήτη.

Η νέα αυτή απόπειρα προσέγγισης της Γάζας σημειώνεται λιγότερο από έναν χρόνο μετά την αποτροπή προηγούμενης αντίστοιχης ενέργειας της ίδιας ομάδας από τις ισραηλινές αρχές, με εκπροσώπους της αποστολής να ανακοινώνουν πως ο στολίσκος θα ανασυνταχθεί και θα επιχειρήσει εκ νέου.