Global Sumud Flotilla: Βίντεο με το ρεσάλτο των Ισραηλινών στον στολίσκο σε Διεθνή Ύδατα

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη του Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, με drones, τεχνολογία παρεμβολής επικοινωνιών και ένοπλες ομάδες τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν διοργανωτές και συμμετέχοντες της πρωτοβουλίας.

«Στρατιωτικά ισραηλινά ταχύπλοα, με λέιζερ και ημιαυτόματα όπλα, πλησίασαν τα πλοία μας και ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να πάνε στο μπροστινό μέρος των σκαφών και να γονατίσουν», γνωστοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση η αποστολή βοήθειας του Διεθνούς Στόλου.

Η αποστολή, η οποία είχε στόχο να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έγραψε ότι «οι Ισραηλινές στρατιωτικές βάρκες περικύκλωσαν τα σκάφη παράνομα σε διεθνή ύδατα και απείλησαν τους εθελοντές ότι θα τους απαγάγουν και θα κάνουν χρήση βίας».

Global Sumud Flotilla - Το ρεσάλτο των Ισραηλινών στα πλοία

Η επικοινωνία με 11 σκάφη διεκόπη και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 7 από τα 58 σκάφη της αποστολής είχαν καταληφθεί ανοικτά της Κρήτης.

Βίντεο με τη στιγμή της αναχαίτισης πλοίου του στόλου ανοιχτά της Κρήτης κυκλοφορεί στα social media:

Το #Ισραήλ επιτίθεται σε ανθρωπιστικό στόλο μέσα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης και απαγάγει πολίτες



Τι ντροπή για την ανθρωπότητα



Τι ντροπή για την Ελλάδα #Παλαιστινη



(Βίντεο από March to Gaza) pic.twitter.com/3SRCuyLDEI — Chris Avramidis (@chris_avramidis) April 30, 2026

Ο Γκουρ Τσάμπαρ, εκπρόσωπος της Διεθνούς Στόλου Global Sumud Flotilla, χαρακτήρισε την κατάληψη των σκαφών ως «άμεση επίθεση σε αφοπλισμένα πολιτικά σκάφη σε διεθνή ύδατα».

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Τσάμπαρ δήλωσε ότι η επίθεση στη θάλασσα σημειώθηκε «εκατοντάδες μίλια μακριά από το Ισραήλ», με τη αποστολή να «περιβάλλεται και να απειλείται με όπλα».

«Αυτό είναι παράνομο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το Ισραήλ δεν έχει δικαιοδοσία σε αυτά τα ύδατα. Η κατάληψη αυτών των σκαφών ισοδυναμεί με παράνομη κράτηση – ενδεχομένως απαγωγή στη θάλασσα», είπε ο Τσάμπαρ.

Global Sumud Flotilla: Χυδαία απάντηση του ισραηλινού στρατού

Το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό από την πλευρά του ανακοίνωσε πως αναχαίτισε περίπου 175 ακτιβιστές σε περισσότερα από 20 πλοία του «Στολίσκου για τη Γάζα» που αναχώρησε αυτό το μήνα από τις ευρωπαϊκές ακτές.

«Περίπου 175 ακτιβιστές από περισσότερα από 20 πλοία του "προφυλακτικού στολίσκου" (σ.σ. "condom flotilla" αποκαλούν πλέον οι ισραηλινοί τον στολίσκο) βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν με ειρηνικό τρόπο προς το Ισραήλ», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μέσω του X και έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο το οποίο δείχνει, σύμφωνα με το υπουργείο, «ακτιβιστές που διασκεδάζουν πάνω σε ισραηλινά πλοία». Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν παραπληροφόρηση.

Τα στοιχεία για την επιχείρηση παραμένουν αντικρουόμενα, με το ναυτικό του σιωνιστικού κράτους να κάνει λόγο για 50 σκάφη που αναχαιτίστηκαν, ενώ εκπρόσωποι της αποστολής αναφέρουν ότι 22 από τα περίπου 60 σκάφη που έπλεαν σε διεθνή ύδατα παρεμποδίστηκαν.

Our boats were approached by military speedboats, self-identified as “israel”, pointing lasers and semi-automatic assault weapons ordering participants to the front of the boats and to get on their hands and knees.



Boat communications are being jammed and a SOS was issued. pic.twitter.com/qjkFKLjqPw — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) April 29, 2026