Global Sumud Flotilla: Ένα το πλοίο που πλέει στη Γάζα - Τι γνωρίζουμε για το Marinette

Ένα πλοίο του Παγκόσμιου Στολίσκου Αλληλεγγύης στη Γάζα (Global Sumud Flotilla) συνεχίζει να πλέει προς τον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς τα υπόλοιπα σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ.

Πρόκειται για το πλοίο Marinette, πλέει υπό πολωνική σημαία και μεταφέρει συνολικά έξι επιβάτες.

Σύμφωνα με το σύστημα ζωντανής παρακολούθησης του στόλου, το Marinette συνεχίζει να πλέει σε διεθνή ύδατα με ταχύτητα 2,16 κόμβων (περίπου 4 χλμ./ώρα), περίπου 100 χλμ. (62 μίλια) από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Το πλοίο Marinette | Global Sumud Flotilla Tracker

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο καπετάνιος του πλοίου δήλωσε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον κινητήρα, τα οποία έχουν πλέον επιλυθεί.

Το πλοίο εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο μέσω Starlink και σε επικοινωνία, σύμφωνα με τους διοργανωτές του στόλου. Μια ζωντανή μετάδοση που δείχνει το πλοίο είναι ενεργή αυτήν τη στιγμή από τις 00:00 GMT (σ.σ. 03:00 το πρωί ώρα Ελλάδος).

Ο Νετανιάχου έδωσε συγχαρητήρια για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε σήμερα τις ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις για την αναχαίτιση που έκαναν σε διεθνή στολίσκο που προσπαθούσε να σπάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας.

«Συγχαίρω τους στρατιώτες και τους διοικητές του ναυτικού που ολοκλήρωσαν την αποστολή τους κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ με τον πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. «Η σπουδαία δράση τους εμπόδισε δεκάδες πλοία να εισέλθουν στην εμπόλεμη ζώνη και απέκρουσε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης κατά του Ισραήλ».

Πάνω από 400 ακτιβιστές που επέβαιναν σε 41 σκάφη του στολίσκου συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του.

«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.