Global Sumud Flotilla: Επιβεβαιώθηκε η απέλαση 137 ακτιβιστών του από το Ισραήλ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα την απέλαση στην Τουρκία 137 φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα, μετά την αναχαίτιση του στολίσκου την Τετάρτη.

Φυσικά το ΥΠΕΞ του σιωνιστικού κράτους αναφέρεται στους ακτιβιστές ως «Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud», σημειώνοντας πως «απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», σε ανακοίνωσή του στο X, κατά το ΑΜΠΕ.

«Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης», εννοώντας πως κάποιοι από τους ακτιβιστές δεν θέλουν να υπογράψουν εξαναγκαστικά για εθελούσια απέλαση, καθώς το Ισραήλ ουσιαστικά τους απήγαγε από ύδατα της Παλαιστίνης, και τους μετέφερε χωρίς τη θέλησή τους στην επικράτειά του.