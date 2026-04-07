Global Sumud Flotilla: Η Greenpeace θα συμμετάσχει επίσημα στον νέο στόλο για τη Γάζα

Η Greenpeace ανακοίνωσε ότι το πλοίο της, το Arctic Sunrise, θα ενταχθεί στην επερχόμενη αποστολή του στόλου Global Sumud Flotilla, που θα επιχειρήσει ξανά να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα.

Πλεοντας μαζί με περισσότερα από εβδομήντα σκάφη και πάνω από χίλιους συμμετέχοντες, ο ρόλος του Arctic Sunrise θα είναι να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή ναυτική υποστήριξη, ώστε τα σκάφη να διέλθουν με ασφάλεια στη Μεσόγειο πριν ολοκληρώσουν τα τελευταία 200 ναυτικά μίλια προς τις ακτές της Γάζας.

Η Eva Saldaña, Εκτελεστική Διευθύντρια της Greenpeace Ισπανίας, λέει: «Σε αυτή την περίοδο κλιμάκωσης του πολέμου, που πυροδοτείται από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ και εξελίσσεται σε έναν κύκλο καταστροφής και πόνου σε όλη τη Μέση Ανατολή, είναι τιμή μας να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα να ενταχθούμε στον Στόλο Sumud».

Η Greenpeace σαλπάρει για τη Γάζα

«Ενώ οι κυβερνήσεις του κόσμου δεν έχουν το θάρρος και τη βούληση να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και την υποχρέωσή τους να αποτρέψουν τη γενοκτονία στη Γάζα, ο Στόλος Sumud υπήρξε ένα λαμπρό φως ανθρωπιστικής αλληλεγγύης και ένα σύμβολο ελπίδας στην πράξη».

Σε απάντηση σε άμεσο κάλεσμα Παλαιστινίων στη Γάζα, ο στολίσκος πρόκειται να αποπλεύσει από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 12 Απριλίου 2026, με στάσεις στις Συρακούσες της Ιταλίας και στην Ιεράπετρα της Ελλάδας, καθ' οδόν προς τη Γάζα.

Ο Στόλος Sumud απέπλευσε τελευταία φορά τον Σεπτέμβριο του 2025 με 42 σκάφη και 462 άτομα. Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν παράνομα και επιβιβάστηκαν βίαια στον στολίσκο, συλλαμβάνοντας τους επιβαίνοντες και μεταφέροντάς τους στο Ισραήλ.

Οι ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν πρώτα σε πολλά σκάφη του στολίσκου περίπου 70 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Γάζας, διακόπτοντας τις επικοινωνίες και παρεμβολές στα σήματα. Το πλήρωμα των σκαφών περιέγραψε τεταμένες συναντήσεις με σκάφη χωρίς φωτισμό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παρακολουθούσαν τον στολίσκο και ανέφερε ότι ισραηλινά ναυτικά σκάφη είχαν προκαλέσει ζημιές στις επικοινωνίες τους, διακόπτοντας τα σήματα κινδύνου και τις ζωντανές μεταδόσεις της επιβίβασης.