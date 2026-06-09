Global Sumud Flotilla: Στο μικροσκόπιο της ιταλικής Δικαιοσύνης ο ακροδεξιός Μπεν Γκβιρ

Η εισαγγελία της Ρώμης ερευνά τον ρόλο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στη μεταχείριση των συλληφθέντων ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, όπως έγινε γνωστό σήμερα από δικαστική πηγή.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της ιταλικής δικαιοσύνης για κατηγορίες βασανισμού και απαγωγής Ιταλών πολιτών που ήταν μεταξύ των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε στις 18 Μαΐου ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.

Εφόσον στοιχειοθετηθούν κατηγορίες, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να ζητήσουν την παραπομπή του ισραηλινού υπουργού σε δίκη.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ιδίως ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ δέχθηκαν θύελλα επικρίσεων αφότου ο ακροδεξιός υπουργός δημοσιοποίησε στις 20 Μαΐου ένα βίντεο στο οποίο χλεύαζε κρατούμενους ακτιβιστές, που ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ τόνισε: «Δεν θα αποφύγω οποιαδήποτε έρευνα και θα εξακολουθήσω να στέκομαι με υπερηφάνεια στο πλευρό των μαχητών μας».