Γουιάνα: Βυθίστηκε φέρι μποτ με 116 επιβάτες - Δεκάδες αγνοούμενοι

Δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας στη Νότια Αμερική όπου βυθίστηκε φεριμπότ με 116 επιβάτες αργά το βράδυ του Σαββάτου

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας.

Το MV Barima εκτελούσε το δρομολόγιο από την πρωτεύουσα Τζορτζτάουν προς το Πορτ Καϊτούμα, όταν ανατράπηκε.

Ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα.

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς είχε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί σήμερα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες που ήταν δυνατόν.

Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.



Ο Έντχιλ ανέφερε ότι το πλοίο διέθετε 250 σωσίβια, δύο άκαμπτες σωσίβιες λέμβους και έξι φουσκωτές σωσίβιες λέμβους.

Σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας VesselFinder, το πλοίο κατασκευάστηκε το 1939 και είχε μήκος 40 μέτρα.

