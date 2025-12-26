Γουόρεν Μπάφετ: Η σημαντικότερη κίνηση στην καριέρα μου ήταν και η πιο χαζή

Παρά το γεγονός ότι το όνομα του Γουόρεν Μπάφετ έχει ταυτιστεί όσο κανενός άλλου με την επενδυτική επιτυχία, ο ίδιος δεν δίστασε ποτέ να χαρακτηρίσει τη σημαντικότερη κίνηση της καριέρας του ως το μεγαλύτερό του λάθος. Η αγορά της Berkshire Hathaway, της εταιρείας-οχήματος μέσω της οποίας δημιούργησε έναν κολοσσό άνω του 1 τρισ. δολαρίων, ήταν –κατά τον ίδιο– «η πιο χαζή μετοχή που αγόρασα ποτέ».

Όταν ο Μπάφετ άρχισε να αγοράζει μετοχές της Berkshire στις αρχές της δεκαετίας του ’60, δεν είχε στο μυαλό του να χτίσει έναν επιχειρηματικό γίγαντα. Αντιμετώπιζε την εταιρεία ως αυτό που ήταν τότε: μια παρακμάζουσα κλωστοϋφαντουργία, με φθηνή μετοχή και αξία κυρίως στα περιουσιακά της στοιχεία. Το σχέδιό του ήταν απλό και καθαρά βραχυπρόθεσμο: να αγοράσει φθηνά και να πουλήσει πίσω στην εταιρεία όταν αυτή ρευστοποιούσε εργοστάσια και επαναγόραζε μετοχές, αποκομίζοντας ένα μικρό αλλά σίγουρο κέρδος.

