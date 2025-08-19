Γρίφος η συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Το πού και το πότε θα γίνει παραμένουν αναπάντητα

O Λευκός Οίκος σκέφτεται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας Βουδαπέστη ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει σήμερα το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη Σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσά της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

Ο Τραμπ αναμένει συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος τύπου Καρολίνα Λέβιτ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «αναμένει» μια διμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, δεν παρείχε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πότε, πού ή πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση.

Τα κύρια σημεία από την ενημέρωση είναι τα εξής:

Επιβεβαίωσε ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε άμεσες συνομιλίες, με τη βοήθεια Αμερικανών αξιωματούχων για την οργάνωση της συνάντησης.

Δεν έχει καθοριστεί ακόμα η τοποθεσία για τη συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ η Λέβιτ απέφυγε να σχολιάσει αν η Μόσχα ή η Βουδαπέστη έχουν προταθεί ως πιθανοί τόποι.

Αν και ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, η δυνατότητα αμερικανών πιλότων να περιπολούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο παραμένει ανοιχτή, με περαιτέρω συζητήσεις να προγραμματίζονται.

Η Λέβιτ τόνισε ότι για να τελειώσει η σύγκρουση, «και οι δύο πλευρές θα πρέπει να αποχωρήσουν λίγο απογοητευμένες», αντικατοπτρίζοντας την πεποίθηση των ΗΠΑ ότι θα χρειαστούν συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές.

Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας

Ο Λευκός Οίκος είπε σήμερα (19/08) πως οι ΗΠΑ μπορούν να συνδράμουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει οδηγίες στην ομάδα του εθνικής ασφαλείας να εργαστεί με την Ευρώπη.

«Ο πρόεδρος έχει σαφώς δηλώσει πως Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα βρεθούν στο μέτωπο στην Ουκρανία, όμως μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ενδεχομένως να παράσχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Αμφιβολίες για τη συνάντηση Πουτιν - Ζελένσκι

Ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά τις προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας στο Ukrainecast podcast, ο Ράσμουσεν δήλωσε ότι ο Πούτιν απλώς «παίζει για χρόνο» και δεν έχει πραγματική πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη», είπε ο Ράσμουσεν. «Γι' αυτό και πείσε τον πρόεδρο Τραμπ να μην κάνει την εκεχειρία το πρώτο βήμα στη διαδικασία ειρήνης, αλλά να προχωρήσει απευθείας σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις.»

Επιπλέον, ο Ράσμουσεν εξέφρασε απογοήτευση για την αργή πρόοδο της «Συμμαχίας των Προθυμών» στην εφαρμογή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Η Ευρώπη πρέπει να πάρει το πεπρωμένο της στα χέρια της», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Και νομίζω ότι το πρώτο σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήταν η ανάπτυξη μιας δύναμης εγγύησης στην Ουκρανία.»

Τα σχόλια του Ράσμουσεν αναδεικνύουν τις ανησυχίες για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας και την αβεβαιότητα γύρω από τη διαδικασία ειρήνης, καλώντας για πιο αποφασιστική δράση από την Ευρώπη στη στήριξη της Ουκρανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN