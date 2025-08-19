Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να λάβει η Ουκρανία: Ο ρόλος των ΗΠΑ και η στάση της Ρωσίας

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν μια τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορούν να προσφέρουν στην Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας για ειρήνη με τη Ρωσία.

Η συζήτηση ακολούθησε τη χωρίς προηγούμενο συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα (18/08), όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και είχε συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ από τη Βρετανία, καθώς και με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Κεντρικό θέμα ήταν το πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη από το 1945, και πώς η Ευρώπη μπορεί να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική επίθεση.

Ποιες εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να λάβει η Ουκρανία;

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι λεπτομέρειες θα καταρτιστούν και «θα αποτυπωθούν σε χαρτί» μέσα σε μία εβδομάδα με δέκα ημέρες. Περίπου 30 χώρες – η «συμμαχία των προθυμών» – αναμένεται να συμμετάσχουν, με κάποιες βοήθειες από τις ΗΠΑ, αν και το ακριβές περιεχόμενο αυτής της βοήθειας παραμένει ασαφές. Μετά τη συνάντηση του Ζελένσκι τη Δευτέρα με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η υποστήριξη θα μπορούσε να πάρει διάφορες μορφές.

Μία από αυτές θα μπορούσε να είναι η «προυσιόνιστ» (η ουκρανική λέξη για την παρουσία), που σημαίνει ότι θα προσφέρουν στρατεύματα. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει πληροφορίες, προστασία στον αέρα και στη Μαύρη Θάλασσα, ή απλώς χρηματοδότηση.

Το κεντρικό ερώτημα είναι ποιες κυβερνήσεις της Ευρώπης είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε μια ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία. Η Βρετανία και η Γαλλία έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα ως μέρος μιας «δύναμης επιβεβαίωσης». Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε: «Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία στο έδαφος». Η Γερμανία είναι πιο σκεπτική. Πολλά από τα λεπτομερή σχέδια δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί. Θα σταθμεύσουν δυτικά στρατεύματα στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή θα περιοριστούν σε έναν ρόλο εκπαίδευσης στις μεγάλες πόλεις όπως το Κίεβο και το Λβιβ; Και ποιους κανόνες εμπλοκής θα έχουν αν δεχθούν ρωσικά πυρά;

Πώς μπορεί να συνεισφέρει η Αμερική;

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να συντονίσει μια ειρηνευτική επιχείρηση υπό ηγεσία Ευρώπης στην Ουκρανία. «Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, θα υπάρξει πολλή βοήθεια», δήλωσε τη Δευτέρα, καθισμένος δίπλα στον Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναμένεται να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους. «Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας επειδή είναι εκεί. Αλλά θα τους βοηθήσουμε», είπε.

Η Ουκρανία επιθυμεί να αγοράσει όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και λέει ότι αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος της εγγύησης ασφαλείας. Παράλληλα, ο Τραμπ έχει παραμείνει ασαφής για το πόσο θα συνεισφέρει η Αμερική. Έχει αποκλείσει την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που το Κίεβο θεωρεί την καλύτερη αποτρεπτική δύναμη για μελλοντική ρωσική επίθεση. Δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων σε ειρηνευτική αποστολή. Μία πιο ρεαλιστική επιλογή θα ήταν να παρέχει το Πεντάγωνο λογιστική υποστήριξη σε μια προτεινόμενη «ασπίδα του ουρανού». Το σχέδιο προβλέπει μια ζώνη αεροπορικής προστασίας στη Δυτική και Κεντρική Ουκρανία, περιλαμβανομένου του Κιέβου, την οποία θα επιβάλλουν ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη.

Τι λέει η Ρωσία;

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησε κατά τη σύνοδο στην Αλάσκα ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι αυτές οι εγγυήσεις θα είναι εκτός των πλαισίων του ΝΑΤΟ, αλλά θα είναι ισοδύναμες με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο δηλώνει ότι μια επίθεση σε ένα κράτος-μέλος θεωρείται επίθεση σε όλα τα μέλη. Η ερμηνεία της Ρωσίας για τις εγγυήσεις, ωστόσο, φαίνεται να είναι διαφορετική από αυτή του Γουίτκοφ. Το Κρεμλίνο δηλώνει κατηγορηματικά ότι αντιτίθεται στη συμμετοχή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Είναι απίθανο να αποδεχτεί μια ειρηνευτική δύναμη ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Οι πολεμικοί στόχοι του Πούτιν, ωστόσο, παραμένουν αμετάβλητοι και καθορίζονται με βάση τις δικές του υπαρξιακές ανάγκες ασφαλείας. Απαιτεί την πλήρη κατάληψη των επαρχιών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που δεν έχει καταλάβει από το 2014. Ο Πούτιν ζητά επίσης τον «αφοπλισμό και αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας – πράγμα που σημαίνει αυστηρούς περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και την απομάκρυνση του Ζελένσκι. Η έντονη διπλωματία των τελευταίων ημερών μπορεί να φαίνεται πρόοδος. Ωστόσο, η βασική θέση της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει. Ο Πούτιν δεν δείχνει να σέβεται την κυριαρχία της Ουκρανίας ή να θέλει να τερματίσει τον πόλεμο. Ενώ οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας συνεχίζονται, η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας φαίνεται μάλλον ανούσια.

Τι μας λέει η Ιστορία;

Έχουμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Το 1994, η Ουκρανία συμφώνησε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα με αντάλλαγμα διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας. Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου της Βουδαπέστης, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Βρετανία, η Κίνα και η Γαλλία δήλωσαν ότι θα διασφαλίσουν την "εδαφική ακεραιότητα" και την «πολιτική ανεξαρτησία» της Ουκρανίας και θα «απέχουν από τη χρήση και την απειλή της βίας».

Την εποχή εκείνη, οι Ουκρανοί πολιτικοί πίστευαν ότι η παραίτηση από τα πυρηνικά όπλα τους άφηνε εκτεθειμένους σε ρωσική επίθεση. Η κυβέρνηση Κλίντον ήταν ανυποχώρητη. Τον Μάιο του 1997, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Μπορίς Γέλτσιν, υπέγραψε συνθήκη φιλίας με τον Ουκρανό ομόλογό του, Λεονίντ Κούτσμα. Η Ρωσία αναγνώρισε τα μετασοβιετικά σύνορα της Ουκρανίας. Ως μέρος της συμφωνίας, το Κίεβο παρέδωσε στη Μόσχα το μεγαλύτερο μέρος του ναυτικού του και ενοικίασε το λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία για 20 χρόνια.

Ούτε μία από αυτές τις συμφωνίες εμπόδισε την ρωσική επιθετικότητα. Το 2014, το Κρεμλίνο χρησιμοποίησε τα στρατεύματά του που ήταν εγκατεστημένα στην Κριμαία για να καταλάβει και να προσαρτήσει την χερσόνησο. Ο Πούτιν πλέον λέει ότι όλη η Ουκρανία είναι «ιστορική Ρωσία». Η εμπειρία της Ουκρανίας από την προδοσία – με τις υποσχέσεις του τέλους του 20ού αιώνα να αποδεικνύονται ανίσχυρες – σημαίνει ότι τώρα θα ζητήσει καλύτερες εγγυήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian