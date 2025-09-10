Γροιλανδία: Εκατοντάδες γυναίκες Ινουίτ υποβλήθηκαν σε αναγκαστική αντισύλληψη σύμφωνα με έρευνα

Περισσότερες από 350 αυτόχθονες γυναίκες και κορίτσια στη Γροιλανδία, μεταξύ των οποίων και μερικές ηλικίας 12 ετών και κάτω, ανέφεραν ότι τούς χορηγήθηκαν αναγκαστικά αντισυλληπτικά από τις υγειονομικές αρχές της Δανίας σε περιπτώσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας ανεξάρτητης έρευνας που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Associated Press, τα θύματα, πολλά από τα οποία ήταν έφηβες εκείνη την εποχή, τοποθετήθηκαν ενδομήτρια αντισυλληπτικά μέσα, γνωστά ως IUD ή σπειρώματα ή τους χορηγήθηκε ορμονική αντισυλληπτική ένεση. Δεν τους δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία, ούτε έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.

Τα θύματα περιέγραψαν τραυματικές εμπειρίες που άφησαν σε ορισμένες από αυτές αισθήματα ντροπής, καθώς και σωματικές παρενέργειες, που κυμαίνονταν από πόνο και αιμορραγία έως σοβαρές λοιμώξεις.

Οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Γροιλανδίας ζήτησαν επίσημα συγγνώμη σε μια δήλωση τον περασμένο μήνα για τον ρόλο τους στην ιστορική κακομεταχείριση, σε μια προφανή προσπάθεια να προλάβουν την πολυαναμενόμενη έκθεση. Μια επίσημη εκδήλωση συγγνώμης στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Περίπου 150 γυναίκες Ινουίτ μήνυσαν πέρυσι τη Δανία και υπέβαλαν αιτήσεις αποζημίωσης κατά του υπουργείου Υγείας της, ισχυριζόμενες ότι οι δανικές υγειονομικές αρχές παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η υπόθεση αυτή εξακολουθεί να εκκρεμμεί.

Ενώ η έκθεση της Τρίτης καλύπτει τις εμπειρίες περισσότερων από 350 γυναικών που μίλησαν στους ερευνητές, οι δανικές αρχές αναφέρουν ότι περισσότερες από 4.000 γυναίκες και κορίτσια — σύμφωνα με πληροφορίες, το ήμισυ των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία στη Γροιλανδία εκείνη την εποχή — έλαβαν ενδομήτρια σπειρώματα μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και των μέσων της δεκαετίας του 1970.

Ο φερόμενος σκοπός ήταν να περιοριστεί η αύξηση του πληθυσμού στη Γροιλανδία μέσω της πρόληψης των εγκυμοσυνών. Ο πληθυσμός του αρκτικού νησιού αυξανόταν ραγδαία την εποχή εκείνη λόγω των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και της καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης.

Η Γροιλανδία ανέλαβε τα δικά της προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης την 1η Ιανουαρίου 1992.

Αιώνες απάνθρωπης πολιτικής

Το συμπέρασμα της έρευνας έρχεται την ώρα που η Γροιλανδία βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει την αμερικανική δικαιοδοσία επί της Γροιλανδίας. Δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για να πάρει τον έλεγχο του πλούσιου σε ορυκτά και στρατηγικά τοποθετημένου νησιού της Αρκτικής.

Οι ηγέτες της Δανίας και της Γροιλανδίας δηλώνουν ότι το νησί δεν είναι προς πώληση. Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε πρόσφατα τον ανώτατο Αμερικανό διπλωμάτη στη χώρα για συνομιλίες, μετά την αναφορά του κύριου εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ότι τουλάχιστον τρία άτομα με συνδέσεις με τον Τραμπ έχουν πραγματοποιήσει μυστικές επιχειρήσεις επιρροής στη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία, που παραμένει μέρος του δανικού βασιλείου, ήταν αποικία της Δανίας μέχρι το 1953, οπότε και έγινε επαρχία της σκανδιναβικής χώρας. Το 1979, το νησί απέκτησε αυτοδιοίκηση και 30 χρόνια αργότερα η Γροιλανδία έγινε αυτόνομη οντότητα.

Η αναγκαστική αντισύλληψη των γυναικών και των κοριτσιών των αυτοχθόνων πληθυσμών ήταν μέρος της πολιτικής που εφάρμοζε η Δανία για αιώνες, αποανθρωποποιώντας τους Γροιλανδούς και τις οικογένειές τους.

Η πολιτική αυτή περιελάμβανε την απομάκρυνση των μικρών παιδιών των Ινουίτ από τους γονείς τους για να δοθούν σε δανικές ανάδοχες οικογένειες για επανεκπαίδευση και αμφιλεγόμενες δοκιμασίες γονικής ικανότητας που οδήγησαν στον αναγκαστικό χωρισμό των γροιλανδικών οικογενειών.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Οι ερευνητές έλαβαν αναφορές από 354 Γροιλανδές που ήταν μεταξύ 48 και 89 ετών όταν μίλησαν στις αρχές για την ανεξάρτητη έρευνα, η οποία ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2023 μετά από έντονη αντίδραση των μέσων ενημέρωσης.

Σχεδόν όλα τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 12 και 37 ετών εκείνη την εποχή. Ένα κορίτσι ήταν κάτω των 12 ετών, αλλά η ακριβής ηλικία της δεν δημοσιοποιήθηκε στην έκθεση της Τρίτης λόγω ανησυχιών για την ανωνυμία της. Η συντριπτική πλειονότητα των διαδικασιών έλαβε χώρα στη Γροιλανδία.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε μερικά από τα θύματα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει την Τρίτη.