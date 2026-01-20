Γροιλανδία: «Make America Go Away» - Ξεπούλησε το κόκκινο καπελάκι που σατυρίζει τον Τραμπ

Αφού μία ιδιοφυής επιχείρηση στην Κοπεγχάγη λάνσαρε το κόκκινο καπελάκι του μπέιζμπολ, ως απάντηση τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, το κομμάτι έγινε ανάρπαστο και ξεπούλησε μέσα σε μερκές ώρες.

Τα κόκκινα καπελάκια μοιάζουν με εκείνα που φορούν οι υποστηρικτές του Τραμπ αλλά το σλόγκαν τους διαφέρει σημαντικά: αν και σχηματίζει το αρκτικόλεξο MAGA του Ρεπουμπλικάνου, μεταφράζεται ως «Κάντε την Αμερική να φύγει από εδώ» (Make America Go Away).

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος, Μίχαελ, είπε ότι τα καπελάκια έμεναν απούλητα επί μήνες αλλά ξαφνικά έγιναν πολύ δημοφιλή. «Είχαμε καμιά εκατοστή στην αρχή», είπε ο έμπορος που απέφυγε να αποκαλύψει το επώνυμό του.

Γροιλανδία: «Πουλάει» η εναντίωση στον Τραμπ

Ο συνεταίρος του και κύριος ιδιοκτήτης, Γέσπερ Ράμπε Τόνεσεν, ήταν εκείνος που επινόησε ένα από τα σλόγκαν, το Nu det NUUK, ένα λογοπαίγνιο που στα δανέζικα ακούγεται σαν «Nu det nok», που σημαίνει «Φτάνει πια», αλλά στη θέση του nok χρησιμοποιείται η λέξη «Νούουκ», δηλαδή η ονομασία της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας.

Όπως είπε, μοίρασε 300 καπελάκια σε μια διαδήλωση που έγινε στην Κοπεγχάγη το Σάββατο.

Το Σαββατοκύριακο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Κοπεγχάγη και τη Νούουκ φωνάζοντας ότι «η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση». Πολλοί φορούσαν αυτά τα καπελάκια.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω της στρατηγικής θέσης της και των μεταλλευμάτων της, και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας για να καταλάβει το νησί. Οι απειλές του προκάλεσαν διπλωματική κρίση μεταξύ των συμμάχων στο ΝΑΤΟ.

«Ο κόσμος θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Απλώς μπουχτίσαμε, απηυδήσαμε, είμαστε λυπημένοι και κουρασμένοι», είπε ο Τόνεσεν.