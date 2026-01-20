Τι είναι τελικά το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ; Τα «καλόπαιδα» που δέχτηκαν την πρόσκληση

Εκμεταλλευόμενος το βήμα του διεθνούς οικονομικού φόρουμ του Νταβός της Ελβετίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσκάλεσε δεκάδες κράτη να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, υπογράφοντας τον καταστατικό του χάρτη μεθαύριο, Πέμπτη, (22/11), στις 10:30 το πρωί.

Όπως εκθέτει ο καταστατικός του χάρτης που διέρρευσε στα διεθνή μέσα, δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως αναφορά για ειρήνη στη Γάζα, παρόλο που το συμβούλιο είχε πρωτοαναφερθεί ως οργανισμός που θα επιφορτιζόταν με αυτό εκριβώς το έργο, μετά την προσχηματική εκεχειρία που δέχτηκε το Ισραήλ.

Αντίθετα προβέπει τη σύσταση ενός νέου διεθνούς οργανισμού, που στοχεύει να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, παρόμοιο με εκείνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με κύριο χαρακτηριστικό τις υπερεξουσίες που διασφαλίζει στον εκάστοτε πρόεδρό του.

Συμβούλιο Ειρήνης Τραμπ: Ποιοι δέχτηκαν την «καρέκλα»

Φυσικά, πρόεδρος του «Συμβουλίου Ειρήνης» θα είναι ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που παρατάσσει από μόνο του τον νεόδμητο οργανισμό ως αντίπαλο δέος του ΟΗΕ.

Σύμφωνα πάντα με τον καταστατικό του χάρτη, στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα μπορούν να συμμετέχουν όσες χώρες έχουν ήδη προσκληθεί από τον Τραμπ.

Η θητεία κάθε χώρας προβλέπεται να είναι τριετής. Εάν όμως, αποφασίσουν να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια, τότε το αντάλλαγμα θα είναι η μόνιμη συμμετοχή τους σε αυτόν τον νέο διεθνή οργανισμό.

Από τις συνολικά 60 χώρες που έλαβαν πρόσκληση να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης», επιβεβαίωσαν ότι παρέλαβαν την επιστολή του Τραμπ οι:

Αλβανία

Αυστραλία

Λευκορωσία

Καναδάς

Κύπρος

Αίγυπτος

Γερμανία

Ελλάδα

Ινδία

Ιορδανία

Πακιστάν

Παραγουάη

Πολωνία

Ρωσία

Σιγκαπούρη

Ταϊλάνδη

Τουρκία

Ουζμπεκιστάν

Ωστόσο, μόνο η Αργεντινή, η Ουγγαρία, το Μαρόκο και το Βιετνάμ αποδέχθηκαν την πρόσκληση, ενώ, μέχρι στιγμής, η μόνη ηχηρή εξαίρεση της γενικευμένης ευρωπαϊκής σιγής είναι η άρνηση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Το Ισραήλ, από την άλλη, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει ήδη καταδικάσει την πρωτοβουλία της διακυβέρνησης Τραμπ να συμπεριλάβει στην Εκτελεστική Επιτροπή του «Συμβουλίου Ειρήνης» τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και τον Καταρινό διπλωμάτη, Άλι Θάουαντι.

Πρόκειται για μία κίνηση που συνδέεται με την εφαρμογή του δεύτερου σταδίου του σχεδίου ειρήνευσης στη Γάζα. Το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ιερουσαλήμ αρνείται να σχολιάσει την πληροφορία που μεταδίδει σήμερα το Reuters, σύμφωνα με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε επιστολή και στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσκαλώντας τον να συμμετάσχει και εκείνος στο «Συμβούλιο Ειρήνης».