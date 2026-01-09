Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι θέλουν» - Μία κρυφή συμφωνία δίνει στον Τραμπ την απόλυτη εξουσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ολοένα και πιο εμμονικός με την ιδέα ότι οι ΗΠΑ «οφείλουν» να καταλάβουν την πλούσια σε ζωτικά κοιτάσματα Γροιλανδία, με την κύρια ανησυχία να περιφέρεται γύρω από τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί για να την αποκτήσει.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Τραμπ δήλωσε: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας», όπου «εθνική ασφάλεια» σημαίνει «υλική αυτονομία της βιομηχανικής παραγωγής» των ΗΠΑ.

Αλλά το ουσιαστικό ερώτημα, όπως σχολιάζουν οι New York Times, είναι: Χρειάζεται καν οι Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία — ή να κάνουν κάτι πιο δραστικό — για να επιτύχουν όλους τους στόχους του Τραμπ;

Γροιλανδία: Η «ηχώ» του Ψυχρού Πολέμου

Σύμφωνα με μια λιγότερο γνωστή συμφωνία του Ψυχρού Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες απολαμβάνουν ήδη εκτεταμένη στρατιωτική πρόσβαση στη Γροιλανδία.

Διαβάστε ακόμα: Πανικός στη Συρία: Δυνάμεις του στρατού στοχεύουν Κούρδους αντάρτες - Χιλιάδες άμαχοι χωρίς στέγη

Αυτή τη στιγμή, έχουν μία βάση σε μια πολύ απομακρυσμένη γωνιά του νησιού. Αλλά η συμφωνία τους επιτρέπει να «κατασκευάζουν, να εγκαθιστούν, να συντηρούν και να λειτουργούν» στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη Γροιλανδία, να «στεγάζουν προσωπικό» και να «ελέγχουν τις προσγειώσεις, τις απογειώσεις, τους ελλιμενισμούς, τις κινήσεις και τη λειτουργία πλοίων, αεροσκαφών και σκαφών που μεταφέρονται μέσω υδάτων».

Υπογράφηκε το 1951 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία, η οποία αποίκισε τη Γροιλανδία πριν από περισσότερα από 300 χρόνια και εξακολουθεί να ελέγχει ορισμένες από τις πολιτικές της.

«Οι ΗΠΑ έχουν τόσο ελεύθερο πεδίο δράσης στη Γροιλανδία που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν», δήλωσε ο Μίκελ Ρούνγκε Όλεσεν, ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών στην Κοπεγχάγη.

Αλλά η αγορά της Γροιλανδίας — κάτι που ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους νομοθέτες την Τρίτη ότι ήταν το τελευταίο σχέδιο του κ. Τραμπ — είναι ένα διαφορετικό ζήτημα.

Η Γροιλανδία δεν θέλει να αγοραστεί από κανέναν — ειδικά όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Δανία δεν έχει την εξουσία να την πουλήσει, είπε ο Δρ. Όλεσεν.

Στο παρελθόν, η Δανία θα ήταν αυτή που θα έπαιρνε τις αποφάσεις. Το 1946, απέρριψε την προσφορά της κυβέρνησης Τρούμαν για 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό.

Σήμερα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι Γροιλανδοί έχουν πλέον το δικαίωμα να διεξάγουν δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τους και Δανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι εναπόκειται στους 57.000 κατοίκους του νησιού να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Μια δημοσκόπηση πέρυσι έδειξε ότι το 85% των κατοίκων αντιτάχθηκε στην ιδέα της αμερικανικής κατάληψης.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, έχει επανειλημμένα χλευάσει την ιδέα της εξαγοράς, λέγοντας την περασμένη εβδομάδα: «Η χώρα μας δεν πωλείται».

Το παρασκήνιο της συμφωνίας

Η σχετικά σύντομη και απλή αμυντική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας ενημερώθηκε το 2004 για να συμπεριλάβει την ημιαυτόνομη κυβέρνηση της Γροιλανδίας, δίνοντάς της λόγο στο πώς οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον τοπικό πληθυσμό. Οι ρίζες της συμφωνίας ανάγονται σε μια συνεργασία που σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τσεν Ζι των τριών ηπείρων και «βασιλιάς» της απάτης: Ποιος είναι ο ψηφιακός μεγιστάνας που συνελήφθη

Εκείνη την εποχή, η Δανία βρισκόταν υπό κατοχή από τους Ναζί. Ο πρεσβευτής της στην Ουάσινγκτον, αποκομμένος από την Κοπεγχάγη, ανέλαβε ο ίδιος να συνάψει αμυντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο φόβος ήταν ότι οι Ναζί θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη Γροιλανδία ως εφαλτήριο για την Αμερική. Οι Γερμανοί είχαν ήδη εγκαταστήσει μικρές μετεωρολογικές βάσεις στην ανατολική ακτή του νησιού και μετέδιδαν πληροφορίες για μάχες στην Ευρώπη.

Τα αμερικανικά στρατεύματα τελικά τους εκδίωξαν και εγκατέστησαν εκεί περισσότερες από δώδεκα βάσεις με χιλιάδες στρατιώτες, διαδρόμους προσγείωσης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέχισαν να λειτουργούν ορισμένες βάσεις και μια σειρά από σημεία ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης. Καθώς ο Ψυχρός Πόλεμος έφτανε στο τέλος του, τις έκλεισαν όλες εκτός από μία. Τώρα ονομάζεται Διαστημική Βάση Πιτουφίκ και βοηθά στην παρακολούθηση πυραύλων που διασχίζουν τον Βόρειο Πόλο.

Αφότου οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο, τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Τραμπ φάνηκε να παίρνει θάρρος.

Ο Στίβεν Μίλερ, ένας κορυφαίος βοηθός του, ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες» γι' αυτήν.