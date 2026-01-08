Πανικός στη Συρία: Δυνάμεις του στρατού στοχεύουν Κούρδους αντάρτες - Χιλιάδες άμαχοι χωρίς στέγη

Ο στρατός συγκρούστηκε σήμερα με μαχητές των υπό κουρδική ηγεσία Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) σε περιοχές του Χαλεπίου στη Συρία, και έδωσε εντολή στους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπιτια τους, σύμφωνα με συριακά κρατικά ΜΜΕ.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερους από επτά χάρτες με περιοχές που όπως είπε θα τεθούν στο στόχαστρο πληγμάτων, καλώντας τους κατοίκους να φύγουν αμέσως για τη δική τους ασφάλεια.

Οι μάχες, που ξέσπασαν προχθές, Τρίτη, ανάγκασαν χιλιάδες αμάχους να φύγουν από τα σπίτια τους, ενώ σημειώθηκαν θάνατοι και αρκετοί τραυματισμοί, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Συρία: «Εθνοκάθαρση» καταγγέλλει η κουρδική ηγεσία

Οι ΣΔΔ δήλωσαν πως οι μαχητές τους ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες με παρατάξεις που συνδέονται με τη Δαμασκό και βοηθητικούς κοντά στη συριακή συνοικία του Χαλεπίου, προσθέτοντας ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες.

Η βία και οι ανταγωνιστικές διεκδικήσεις υπογραμμίζουν μια βαθιά και αυξανόμενη φονική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δαμασκό και στις κουρδικές αρχές που αντιστάθηκαν στην ενσωμάτωσή τους στην κεντρική κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν Μασρούρ Μπαρζανί δήλωσε ότι ανησυχεί πολύ από τις επιθέσεις στις κουρδικές συνοικίες στο Χαλέπι, προειδοποιώντας ότι η στοχοθέτηση αμάχων και οι προσπάθειες αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης της περιοχής ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση.

Ο Μπαρζανί κάλεσε όλες τις πλευρές να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να προστατεύσουν τους αμάχους και να επιδιώξουν διάλογο.