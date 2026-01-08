Ο Τσεν Ζι των τριών ηπείρων και «βασιλιάς» της απάτης: Ποιος είναι ο ψηφιακός μεγιστάνας που συνελήφθη

Η σύλληψη και έκδοση του επιχειρηματία Τσεν Ζι στην Κίνα ήταν η θεαματική πτώση ενός ανθρώπου που, στα 37 του, είχε καταφέρει να χτίσει μια παγκόσμια αυτοκρατορία με πρόσοψη νομιμότητας και θεμέλια… απάτης.

BREAKING: Chen Zhi has been filmed under custody during his arrest and deportation from Cambodia to China. The video shows Chen escorted by authorities following the revocation of his Cambodian nationality and his handover to Chinese law enforcement.



This is the first visual… pic.twitter.com/t06XtwnaRF — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) January 8, 2026

Ο άνθρωπος που παρουσιαζόταν ως «φιλάνθρωπος μεγιστάνας» κατηγορείται πλέον ότι διηύθυνε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνικά εγκληματικά δίκτυα της Ασίας. Πολλά από τα κέντρα απάτης χρησιμοποιούσαν ακόμα και καταναγκαστική εργασία , σύμφωνα με ερευνητές των Ηνωμένων Εθνών.

Και το πιο εντυπωσιακό; Όλα αυτά συνέβαιναν σχεδόν σε κοινή θέα.

Από internet café σε παγκόσμιο δίκτυο απάτης

Ο Τσεν γεννήθηκε το 1987 στη Φουτζιάν της Κίνας. Ξεκίνησε με internet café και κέντρα τυχερών παιχνιδιών στο Φουτζόου, και μέσα σε λίγα χρόνια μεταμορφώθηκε – τουλάχιστον στα χαρτιά – σε «παιδί‑θαύμα» της επιχειρηματικότητας.

Το 2014 απέκτησε καμποτζιανή υπηκοότητα μέσω δωρεάς και λίγο αργότερα τον τιμητικό τίτλο «Neak Oknha», που απαιτεί μισό εκατομμύριο δολάρια σε προσφορά προς το κράτος.

Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του παζλ: η νομιμοποίηση μέσω επιρροής.

Prince Group: Η βιτρίνα μιας αυτοκρατορίας

Στα 27 του, ο Τσεν ίδρυσε τον Prince Group, έναν όμιλο που απλωνόταν από ακίνητα και τράπεζες μέχρι αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με το bloomberg, όμως, πίσω από την πολυτελή βιτρίνα κρυβόταν μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις της Ασίας:

επενδυτικές απάτες κρυπτονομισμάτων,

δισεκατομμύρια κλεμμένα από θύματα παγκοσμίως,

κέντρα απάτης που λειτουργούσαν με καταναγκαστική εργασία.

Ο όμιλος αρνείται τα πάντα. Αλλά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν λένε μια άλλη ιστορία.

Η ζωή του Τσεν: γιοτ, Maybach και Picasso

Τα παράνομα κέρδη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μετατρέπονταν σε:

πολυτελή ταξίδια,

ιδιωτικά τζετ,

συλλεκτικά ρολόγια,

εξοχικές κατοικίες,

ακόμη και έναν πίνακα Πικάσο στη Νέα Υόρκη.

Στη Σιγκαπούρη, όπου εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του, κυκλοφορούσε με μαύρη Mercedes‑Maybach με πινακίδα «5555» και έκανε πάρτι σε γιοτ 53 μέτρων.

Το ρετιρέ του στο Gramercy Park μετατράπηκε σε ιδιωτικό κλαμπ για καραόκε, πούρα και «συναντήσεις υψηλού ρίσκου».

Πολιτικές πλάτες και διπλωματικά διαβατήρια

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τσεν εξασφάλισε προστασία μέσω πολιτικών επαφών, δωροδοκιών και «εξυπηρετήσεων» σε αξιωματούχους.

Σε μία περίπτωση, συνεργάτης του φέρεται να υποσχέθηκε φροντίδα για τον γιο Κινέζου αξιωματούχου, με αντάλλαγμα την «εξαφάνιση» προβλημάτων του Prince Group.

JUST IN: 🇨🇳 Cybercrime kingpin Chen Zhi arrested and extradited to China. pic.twitter.com/UXYJI2g77N — BRICS News (@BRICSinfo) January 8, 2026

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένας ανώτερος αξιωματούχος που έλαβε πολυτελή ρολόγια βοήθησε τον Τσεν να αποκτήσει διπλωματικό διαβατήριο, το οποίο χρησιμοποίησε για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ το 2023.

Η αυτοκρατορία απλώνεται σε τρεις ηπείρους

Ο Τσεν είχε περιουσιακά στοιχεία σε:

Λονδίνο (κτίριο 100 εκατ. λιρών, έπαυλη 12 εκατ., 17 διαμερίσματα),

Ταϊβάν (124 εκατ. δολάρια σε ακίνητα),

Χονγκ Κονγκ (300+ εκατ. δολάρια σε μετοχές και ακίνητα),

Παλάου (θέρετρα σε συνεργασία με μεσάζοντες οργανωμένου εγκλήματος).

Η αυτοκρατορία του απλωνόταν από τις παραλίες του Ειρηνικού μέχρι τα οικονομικά κέντρα της Ασίας και της Ευρώπης.

Όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο είπαν «ως εδώ»

Το φθινόπωρο, οι αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατηγόρησαν τον Τσεν και το δίκτυό του για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων και λειτουργία κέντρων απάτης με καταναγκαστική εργασία.

Επιβλήθηκαν κυρώσεις σε 146 άτομα και οντότητες του Prince Group. Κατασχέθηκαν 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.

Η εικόνα του «φιλάνθρωπου επιχειρηματία» κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες.

Πώς λειτουργούσε τόσο καιρό σε κοινή θέα;

Όπως σημειώνει ερευνητής του Harvard Asia Center, η διεθνής κοινότητα «έφτασε στα όρια της συνενοχής». Ο Τσεν είχε χτίσει ένα δίκτυο τόσο εκτεταμένο και τόσο καλά καμουφλαρισμένο, που για χρόνια λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Ο άνθρωπος που φωτογραφιζόταν δίπλα σε πρωθυπουργούς, που χάριζε ρολόγια σε παγκόσμιους ηγέτες και που παρουσιαζόταν ως υπόδειγμα επιτυχίας, εμφανίστηκε αλυσοδεμένος, με κουκούλα, συνοδευόμενος από ένοπλους φρουρούς.

Η αυτοκρατορία του Τσεν Ζι δεν χτίστηκε απλώς πάνω σε ψέματα. Χτίστηκε πάνω στην πεποίθηση ότι κανείς δεν θα κοιτάξει πίσω από την πολυτελή πρόσοψη.

Τελικά, κοίταξαν.