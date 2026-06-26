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Άγριος ξυλοδαρμός στη Βουλή της Γεωργίας: Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια

Άγριος ξυλοδαρμός έλαβε χώρα στη Βουλή της Γεωργίας. Βίντεο δείχνει πλήθος βουλευτών να έχει πιαστεί στα χέρια κατά τη διάρκεια ομιλίας του Πρωθυπουγού.

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Επεισόδια στη Βουλή της Γεωργίας | AnnaGvarishvili@X
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Καβγάδες και αντιπαραθέσεις έχουν λάβει πολύ συχνά χώρα σε συνεδριάσεις Βουλής παγκοσμίως. Ωστόσο, στη Γεωργία βουλευτές πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια. 

Ο λόγος για τους βουλευτές του «Γεωργιανού Ονείρου» και του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Γκιόργκι Γκαχάρια, οι οποίοι ήρθαν σε σωματική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίδζε.

Η συμπλοκή ξέσπασε στην τελευταία εαρινή σύνοδο και διήρκεσε αρκετά λεπτά πριν αποκατασταθεί η τάξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αιτία φέρεται να ήταν μια συζήτηση για το μεταναστευτικό. 

Μάλιστα, το κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» έχει στο «δυναμικό» του και δύο Ολυμπιονίκες, τον Lasha Talakhadze και τον Geno Petriashvili, καθώς και τον βουλευτή του GD Archil Gorduladze, οι οποίοι φαίνονται στο βίντεο να επιτίθενται σε συνάδελφό τους.

 

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