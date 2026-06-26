Άγριος ξυλοδαρμός στη Βουλή της Γεωργίας: Πολιτικοί πιάστηκαν στα χέρια

Καβγάδες και αντιπαραθέσεις έχουν λάβει πολύ συχνά χώρα σε συνεδριάσεις Βουλής παγκοσμίως. Ωστόσο, στη Γεωργία βουλευτές πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια.

Ο λόγος για τους βουλευτές του «Γεωργιανού Ονείρου» και του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Γκιόργκι Γκαχάρια, οι οποίοι ήρθαν σε σωματική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Ιρακλί Κομπαχίδζε.

Chaos in the Georgian Parliament: MPs from Georgian Dream and former Prime Minister Giorgi Gakharia’s party physically clashed during Prime Minister Irakli Kobakhidze’s speech. pic.twitter.com/XQbPn39A1S — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) June 26, 2026

Η συμπλοκή ξέσπασε στην τελευταία εαρινή σύνοδο και διήρκεσε αρκετά λεπτά πριν αποκατασταθεί η τάξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αιτία φέρεται να ήταν μια συζήτηση για το μεταναστευτικό.

Μάλιστα, το κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» έχει στο «δυναμικό» του και δύο Ολυμπιονίκες, τον Lasha Talakhadze και τον Geno Petriashvili, καθώς και τον βουλευτή του GD Archil Gorduladze, οι οποίοι φαίνονται στο βίντεο να επιτίθενται σε συνάδελφό τους.

Georgian Dream MPs and members of Giorgi Gakharia’s party physically clashed in Parliament. The video shows two Olympic champions, Lasha Talakhadze and Geno Petriashvili, as well as GD MP Archil Gorduladze, attacking their colleague. pic.twitter.com/E1wA83Yfzk — PUBLIKA (@Publika_ge) June 26, 2026