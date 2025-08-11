Γυμνός στο μετρό του Λονδίνου τρώει της χρονιάς του - Αρνήθηκε να ανεβάσει το παντελόνι του

Ένας άντρας στο μετρό του Λονδίνου κατέβασε το παντελόνι του, μέσα σε ένα γεμάτο βαγόνι και έμεινε γυμνός, μπροστά στους έκπληκτους επιβάτες. Ο άντρας αυτός, ο οποίος σύμφωνα με την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (BTP) κρατείται βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας, δέχθηκε επίθεση από τους υπόλοιπους του συρμού, καθώς αρνήθηκε να ανεβάσει το παντελόνι του.

Όταν μάλιστα ένας του είπε: «Πρέπει να κατέβεις από το τρένο» εκείνος τον έβρισε λέγοντάς του «άντε γ@@@@ου». Ο επιβάτης ανταπάντησε έξαλλος, «έχει παιδιά εδώ μέσα».

Έως και τέσσερις άνδρες παρενέβησαν όταν αρνήθηκε επανειλημμένα να σηκώσει το παντελόνι του και στη συνέχεια δέχθηκε επίθεση με κλωτσιές και μπουνιές. Αφού ακινητοποιήγθηκε στο πάτωμα του τρένου, συνελήφθη από αστυνομικό που ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά επέβαινε στο τρένο.

«Ο άνδρας είχε δεχτεί επίθεση από αρκετούς άλλους επιβάτες και αρχικά συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, προτού τεθεί υπό κράτηση βάσει του νόμου περί ψυχικής υγείας και μεταφερθεί στο νοσοκομείο», ανέφερε η ανακοίνωση του BTP.

Η DailyMail αποκάλυψε πώς ο γυμνός άντρας άρχισε να φωνάζει στο τρένο με κατεύθυνση ανατολικά του το Upton Park.

Στη συνέχεια, έριξε το παντελόνι του και έβαλε τη ζώνη του γύρω από τον λαιμό του. Τα οπίσθιά και τα γεννητικά του όργανα ήταν σε κοινή θέα, προκαλώντας θυμό και αποστροφή στους άλλους επιβάτες μέσα στο τρένο, το οποίο ήταν γεμάτο με παιδιά που βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές.

Στη συνέχεια τέσσερις άντρες του επιτέθηκαν και άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και μπουνιές, με τον γυμνό άντρα να ανταποδίσει τα χτυπήματα με τη ζώνη του, μέχρι που τον ακινητοποίησαν και συνελήφθη από τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

