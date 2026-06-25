Γυναίκα πέθανε την ώρα εξορκισμού στη Βραζιλία: Τη σκότωσε για να βγάλει τους «δαίμονες»

Με αδόκητο τρόπο έχασε τη ζωή της μία γυναίκα στη Βραζιλία, λόγω επιπλοκών που υπέφερε στη διάρκεια «κατ' οίκον» δήθεν εξορκισμού, με δράστη τον σύντροφό της.

Ο άντρας έχει ήδη ομολογήσει πως τη σκότωσε, ισχυριζόμενος πως πίστευε ότι έβγαζε από μέσα της δαιμονικές δυνάμεις.. Η Μαρσέλι ντε Ολιβέιρα Γκοτάρντο βρέθηκε μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας, αφού οι γείτονες άκουσαν θορύβους και κάλεσαν τις αρχές.

Το σώμα της εντόπισαν σοκαρισμένοι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στη γειτονιά Jardim Limoeiro στον δήμο Serra, στην πολιτεία Espirito Santo της Βραζιλίας, αναφέρει η Daily Star.

Woman dies in exorcism 'carried out by friend who claims he was expelling her demons'https://t.co/SIwP6Mu1Rs pic.twitter.com/7t5hOfIBJo — Daily Star (@dailystar) June 24, 2026

Βραζιλία: Ο τελευταίος «εξορκισμός»

Η Μαρσέλι βρισκόταν στο διαμέρισμα με τον 26χρονο Μπράιαν Φερνάντο Χιμένες Σόουζα, τον οποίο γνώριζε για περίπου ένα μήνα, όταν άρχισαν οι τρομακτικοί θόρυβοι.

Οι θόρυβοι φέρεται να υποχώρησαν για λίγο αφού ο Σόουζα απάντησε σε κλήση του θυροτηλεφώνου και λίγα λεπτά αργότερα φέρεται να πλησίασε έναν άλλο κάτοικο ζητώντας βοήθεια, ωθώντας τον γείτονα να μπει στο διαμέρισμα και να ανακαλύψει τη Μαρσέλι να κείτεται στο πάτωμα με σπασμούς.

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Μια φοιτήτρια νοσηλευτικής που διέμενε στο κτίριο κλήθηκε επίσης να βοηθήσει και προσπάθησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά η Μαρσέλι διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου.

Μάρτυρες περιέγραψαν ορατά τραύματα στο σώμα της Μαρσέλι, συμπεριλαμβανομένων σημαδιών στον λαιμό της που μοιάζουν με στραγγαλισμό, τραύμα στο πρόσωπο, αιμορραγία από τα αυτιά και πολλαπλούς μώλωπες.

Μια μεταγενέστερη νεκροψία από το Νομικό Ιατρικό Ινστιτούτο διαπίστωσε αργότερα ότι η πραγματική αιτία θανάτου της ήταν ενδοκρανιακή αιμορραγία και τραυματική εγκεφαλική βλάβη που προκλήθηκε από σοβαρά χτυπήματα με αμβλύ αντικείμενο.

Ο Σόουζα αργότερα είπε στην αστυνομία ότι αυτός και ο Μαρσέλι είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ισχυρισμός που επιβεβαιώθηκε, μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης μαζί με άδεια πακέτα κοντά στον καναπέ του διαμερίσματος. Στη συνέχεια άρχισε να πιστεύει ότι η γυναίκα ήταν «δαιμονισμένη».

Φέρεται να είπε ότι αυτή η πεποίθηση τον οδήγησε να της επιτεθεί, σε αυτό που περιέγραψε ως προσπάθεια «εκδίωξης των δαιμόνων». Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Σόουζα συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Αστυνομικό Τμήμα της Σέρα, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.