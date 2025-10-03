Γυναικοκτονία ομογενούς στο Νιου Τζέρσεϊ: Στο «κάδρο» των κατηγοριών ο πρώην σύντροφός της

Τον πρώην σύντροφο της 17χρονης ομογενούς από τη Ρόδο, Μαρίας Νιώτη, που παρασύρθηκε και δολοφονήθηκε μαζί με τη συμμαθήτριά της, Ισαμπέλα Σάλας, στο Νιου Τζέρσεϊ, υποψιάζονται οι Αρχές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, μία ημέρα πριν συλληφθεί, ο 17χρονος ανάρτησε ένα βίντεο-παραλήρημα στο YouTube, όπου μιλούσε για το δυστύχημα εκφράζοντας «ειλικρινή συλλυπητήρια», αλλά και υπονοώντας ότι «υπάρχει περισσότερη ιστορία» πίσω από όσα έγιναν.

Teen suspect’s eerie remarks about hit-and-run deaths of NJ girls in disturbing livestream: ‘More to the story’ https://t.co/vWWnJrAsKq pic.twitter.com/7A7AoqVT7n — New York Post (@nypost) October 2, 2025

Γυναικοκτονία στο Νιου Τζέρσεϊ: Το κίνητρο του δράστη

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Βίνσεντ Μπατιλόρο ήταν πρώην σύντροφος της Μαρίας Νιώτη και δεν αποδέχτηκε τον χωρισμό. Είχε μάλιστα στείλει απειλητικά μηνύματα σε αγόρι με το οποίο εκείνη έβγαινε μετά τη σχέση τους, ενώ φίλοι της κατέθεσαν ότι τον έβλεπαν για μήνες σταθμευμένο έξω από το σπίτι της. Οι οικογένειες των θυμάτων μιλούν ξεκάθαρα για προμελετημένο έγκλημα πάθους και όχι για τροχαίο ατύχημα.

Η αστυνομία κατηγόρησε τον έφηβο για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να δικαστεί ως ενήλικος.

Η Μαρία Νιώτη, που γεννήθηκε στη Ρόδο και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, είχε όνειρο να ακολουθήσει καριέρα στην κοσμετολογία. Η κηδεία της θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Η Ισαμπέλα Σάλας ήταν ενεργή σε θεατρικές ομάδες και χορωδίες, με τους συγγενείς της να την αποκαλούν «φωνή αγγέλου».

Ο θείος του κατηγορούμενου, αστυνομικός διευθυντής στο Γουέστφιλντ, καταδίκασε δημόσια τον ανιψιό του και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «παράλογο χαμό δύο ζωών».

Το βίντεο του Βίνσεντ Μπατιλόρο, όπου εμφανίζεται να μιλά για παιχνίδια και αθλητικά προτού αναφερθεί στο δυστύχημα, προκαλεί σοκ στις οικογένειες και την κοινή γνώμη, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι η πράξη του δεν ήταν αποτέλεσμα στιγμιαίας απερισκεψίας, αλλά ενός σκοτεινού σχεδίου που καταστρωνόταν μήνες.

Με πληροφορίες από New York Post